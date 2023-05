Daca ai un animal de companie sau te gandesti sa adopti unul, probabil ca iti doresti sa ii oferi un mediu sigur si confortabil in care sa se simta ca acasa. Insa uneori, casa ta poate prezenta anumite riscuri sau inconveniente pentru patrupedul tau, cum ar fi obiecte ascutite, fire electrice, plante toxice sau mobilier nepotrivit. Pentru a preveni aceste situatii neplacute si a-ti proteja atat animalul, cat si locuinta, iata cateva sfaturi si recomandari pe care le poti urma.

Alege mobilierul potrivit

Unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le ai in vedere cand iti amenajezi casa pentru animalul tau de companie este mobilierul. Acesta trebuie sa fie rezistent, usor de curatat si adaptat nevoilor si preferintelor patrupedului tau. De exemplu, alege o canapea cu o husa detasabila si lavabila pentru a-ti usura munca de intretinere. De asemenea, poti opta pentru mese lemn masiv care confera spatiului un aspect natural, cald si elegant si sunt foarte rezistente si durabile.

Amenajeaza corespunzator baia

Daca ai un animal de companie este mai greu sa iti mentii baia curata si ordonata. Animalul tau poate lasa par pe covoare, pe prosoape sau pe chiuveta, poate rasturna cosul de gunoi sau poate face alte mici dezastre. Pentru a evita aceste situatii neplacute alege materiale rezistente si usor de curatat pentru pardoseala si pereti si evita covoarele sau mocheta, care retin parul si mirosurile.

Alege inteligent culorile si materialele

Alegerea culorilor pentru designul interior al casei tale poate fi o provocare, mai ales daca ai un animal de companie. Trebuie sa tii cont de preferintele tale, dar si de nevoile si comportamentul animalului tau. Opteaza pentru culori neutre sau pastelate, care se potrivesc cu nuanta blanii animalului tau si care creeaza o atmosfera calma si relaxanta.

De asemenea, alege materiale rezistente si usor de curatat pentru tapiterie si covoare. Evita materialele care se scamoseaza, care se sifoneaza sau care se decoloreaza usor, dar si covoarele prea pufoase sau prea groase, care pot fi greu de aspirat sau care pot fi distruse de ghearele animalului.

Asigura animalului tau spatiu propriu si personal

Un alt sfat util este sa ii oferi animalului tau de companie un spatiu propriu in care sa se poata retrage atunci cand are nevoie de liniste sau odihna. Acesta poate fi un colt al camerei, o cusca sau un patut confortabil. Poti sa ii pui la dispozitie si jucarii, perne sau paturi pentru a-l face sa se simta mai bine. De asemenea, respecta-i intimitatea si nu il deranja atunci cand se afla in spatiul sau.

Invata animalul sa respecte regulile casei

Pentru a evita deteriorarea obiectelor din casa sau comportamentele nedorite ale animalului tau de companie, este important sa il inveti sa respecte regulile casei. De exemplu, poti sa ii interzici accesul in anumite camere sau pe anumite piese de mobilier. Poti sa il recompensezi cu o gustare sau o mangaiere atunci cand se comporta bine sau sa il corectezi cu o voce ferma atunci cand greseste. In acest fel, vei stabili o relatie de incredere si respect reciproc.