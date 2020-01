Fie ca este vorba despre un city break sau despre o calatorie mai indelungata, pregatirea bagajului este o activitate destul de stresanta. Cu siguranta si tie ti se intampla sa nu stii niciodata daca ai luat cu tine tot ce iti trebuie si ca probabil ai uitat de ceva. Mai jos poti vedea cateva sfaturi prin care iti poti gestiona mai bine bagajul de vacanta. Te vor ajuta sa te asiguri ca te-ai gandit la tot ce ai putea dori sa impachetezi – acele articole care trebuie sa ai nevoie pentru a te bucura de lucrurile esentiale pentru vacanta si cele care iti fac calatoria sa functioneze mai bine.

PASUL 1: Alege o geanta potrivita

Inainte de a incepe sa decizi ce anume sa impachetati, este important sa gasesti o geanta potrivita pentru perioada calatoriei si care sa fie in acelasi timp si usor de transportat. In alegerea gentii ia in considererare si daca este o vacanta internationala, daca locul de cazare este departe de aeroport iar in cazul zborului cu avionul trebuie sa te gandesti daca ai nevoie de bagaj de cala. Oriunde intentionezi sa mergi, alege bagaje care sunt versatile, usoare si suficient de mari pentru a detine toate elementele esentiale ale calatoriei.

PASUL 2: Organizeaza produsele pe care le iei cu tine

Daca intentionezi, de exemplu, sa faci o multime de activitati diferite in vacanta, vei avea mai multe echipamente pe care trebuie sa le iei cu tine. Mentinerea hainelor cat mai organizat in geanta de calatorie poate fi o provocare. O solutie ar fi sa folosesti organizatori de ambalare, mai ales cand trebuie sa economisesti spatiu si nu pot sa iti iei o geanta mare cu tine. Totodata pe internet sunt foarte multe tutoriale care te invata cum poti sa iti impachetezi toate hainele si obiectele pe care le iei cu tine, astfel incat geanta sa se poate inchide si sa pui cat mai multe produse in ea.

PASUL 3: Pregateste-ti o geanta mai mica

Urmatorul lucru pe care vi dori sa il faci dupa ce ti-ai organizat intregul bagaj cu tot ce ai nevoie este sa iti pregatesti geanta de mana, cea pe care o vei purta cu tine tot drumul, inclusiv atunci cand este vorba despre un zbor cu avionul. pregatiti geanta cu obiecte personale cu orice veti dori cu dvs. in zbor. Dimensiunile gentii nu trebuie sa fie nici foarte reduse, dar nici foarte mari. Este necesar sa te simti confortabil cu ea, sa ai loc sa o tii langa tine si sa iti poti pune toate produsele de care ai nevoie precum:

incarcator pentru telefon

casti pentru telefon

portofel

o sticla cu apa

servetele umede si uscate

pastile

PASUL 4: Nu uita de documente

Portofelul cu bani si cu documente este foarte important. Dupa ce ti-ai facut bagajul si geanta de mana, nu uita sa verifici sa ai biletele de avion cu tine, buletinul si orice alt document iti este necesar pentru calatorie. Nu lasat acest pas pe ultimul moment, pentru ca te poti grabi si sa uiti ceva important.

PASUL 5: Securitatea obiectelor de valoare

Pentru ca nu se stie niciodata cand apar situatii neprevazute de pierdere a obiectelor personale sau chiar furtul lor, cel mai simplu mod de a-ti pastra bunurile in siguranta este sa le pastrezi ascunse si cat mai aproape de tine, la vedere. O modalitate destul de la indemana de a face acest lucru este sa iti tii obiectele de valoare sub hainele, in buzunarele din fata.

PASUL 6: Pegateste-ti casa inainte sa pleci

Daca mergi intr-o calatorie pentru mai mult timp, este esential sa te asiguri ca iti lasi casa in ordine inainte de a pleca la drum. Verifica toate instalatiile din casa si nu lasa in priza televizorul sau orice alte obiect care poate sa cauzeze situatii neplacute.