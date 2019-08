Daca esti o femeie de business activa, cu siguranta ca esti pusa in situatia de a face multe calatorii in interes de afaceri. Calatoria ta ar trebui sa fie atat utila si profesionala, cat si confortabila si, de ce nu, distractiva. Pentru aceasta, este necesar ca bagajul tau sa fie facut corespunzator, iar hainele de care ai nevoie sa fie mereu proaspete si bine calcate. Iata cateva sfaturi in acest sens.

Alege lucruri care se intretin usor

Daca este posibil, incearca sa eviti camasile sau costumele care se sifoneaza usor si necesita ingrijire atenta. Mergi pe piese vestimentare realizate din tesaturi care nu necesita calcare, rezistente si care arata impecabil atunci cand sunt scoase din valiza. Totusi, daca nu ai incotro si trebuie sa iei si o camasuta de bumbac pentru costumul business pe care il vei imbraca la sedinta de a doua zi, pune in valiza si un fier de calcat de voiaj.

Ia cu tine cateva umerase

Odata ajunsa la detinatie, ar fi minunat sa iti poti scoate hainele din valiza si sa le pui pe umeras. Astfel, pana dimineata, ele vor arata impecabil si vei putea imbraca orice iti doresti fara a fi nevoie sa mai folosesti fierul de calcat. Nu uita, deci, sa iei cu tine cateva umerase.

Reguli generale de impachetare

Iata cateva reguli generale pentru a folosi eficient spatiul din valiza si a transporta hainele cat mai bine, fara sa se deterioreze:

Pantofii se pun intotdeauna in partea de jos si apoi se pot umple cu sosete sau alte piese vestimentare mici, dar care nu se sifoneaza.

Ruleaza hainele in loc sa le pliezi – astfel economisesti spatiu si poti pastra lucrurile fara a se sifona.

Aseaza pe latimea gentii articolele delicate, impaturite cu atentie, cum ar fi cele din casmir.

Sacoul se intoarce in interior, pastrand manecile tot in interior. Captuseala va fi astfel pe exterior si va proteja tesatura lui. Pentru a nu se sifona, aseaza-l in partea superioara a valizei, pe toata lungimea ei.

Geaca pliaz-o in jumatate, chiar de-a lungul cusaturii din spate. Apoi din nou pe jumatate.

Pantalonii se pastreaza foarte bine daca sunt rulati.

Curatarea hainelor pe drum

Cand ai plecat intr-o calatorie mai lunga, spalarea unor piese de imbracaminte va deveni inevitabila. Iata cateva sfaturi pentru a dezinfecta hainele si tesaturile in timpul calatoriei:

Verifica etichetele pentru a vedea instructiunile de curatare si pune-le in practica.

Apa rece scoate petele de pe haine, dar nu si bacteriile. Foloseste deci un detergent antibacterian pentru lucrurile albe, sau ia in calcul calcarea lor cu fierul de calcat de voiaj.

Daca hainele sunt doar sifonate, dar nu si murdare, le poti pune pe umeras in cabina de dus in asa fel incat sa nu se ude, dai drumul la apa fiebinte, inchizi usa de la dus sau de la baie si revii dupa cca 15 min – aburul ar trebui sa aiba grija de orice cuta de pe hainele tale.

Impacheteaza-ti inteligent hainele pentru calatoria de afaceri si nu te teme sa iei in calcul si mici momente de curatare – astfel vei arata mereu impecabil si vei avea o tinuta cat se poate de business si profesionala.