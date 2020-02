Lumea culinara este deosebit de receptiva la tendinte. Desi unele restaurante si bucatari sunt traditionalisti puternici atunci cand vine vorba de meniurile lor, multi se adreseaza mai mult clientilor care vor sa incerce din cand in cand cate ceva nou. Desigur, multor bucatari le place pur si simplu sa experimenteze noi ingrediente, preparate, combinatii de arome si tehnici de plating.

Puterea conexiunilor profesionale

Unul dintre cele mai indelungate avantaje ale participarii la o scoala culinara este reteaua de profesionisti cu interese similare pe care le poti cultiva si cu care poti ramane in contact mult timp dupa absolvire. Persoanele cu care formati legaturi in timpul educatiei va pot ajuta sa fiti la curent cu cele mai recente evolutii din profesia pe care o aveti, incepand de la retete, moduri de preparare sau ce tunici de bucatari se poarta.

Tendintele de gatit pot proveni dintr-o varietate de surse. Atunci cand un nou fel de mancare sau o metoda de preparare iese din bucataria unui binecunoscut brutar sau bucatar, poate fi destul de tentant sa incercati si voi meniul. Oportunitatile de a impartasi stiri din industrie te ajuta pe tine si pe toti cei din reteaua ta sa identifice idei noi de a gati. Aceste informatii se pot transforma in tendinte majore sau ar putea pur si simplu sa va ofere o noua strategie pentru pregatirea unui fel de mancare.

Cautand pe internet

In urma cu zeci de ani, bucatarii au putut discuta cu alti profesionisti locali in persoana, sa ii cheme pe cei care locuiau mai departe si sa citeasca reviste si buletine informative pentru mai multe informatii. Au existat atat de multe optiuni pentru a afla despre tendinte si niciuna dintre acestea nu a furnizat combinatia de viteza si acoperire oferita de internet. Cu o varietate de bloguri ale bucatarilor, raportarea industriei alimentare si optiunile de retea sociala disponibile pentru bucatari, pe langa retelele lor profesionale, aflarea despre tendinte nu a fost niciodata mai usoara.

Exista o varietate de surse de luat in considerare. Printre aceste, de mentionat ar fi:

Site-urile de gatit si mancare, cum ar fi Bon Appetit si Food and Wine, nu vizeaza in mod special profesionistii culinari. Cu toate acestea, ofera o perspectiva in timp util a tendintelor care ajung in cultura populara, pe care clientii ar putea incepe sa astepte sa le vada in meniurile restaurantelor lor preferate. De asemenea, ofera o privire asupra mancarurilor de sezon si clasice, care pot servi drept inspiratie.

Blogurile gestionate de bucatari individuali ofera o perspectiva individualizata asupra culturii si tendintelor alimentare. Exista o mare varietate de bloguri gestionate de profesionistii culinari.

Cum influenteaza social media bucatarii

Nu nega popularitatea social media din SUA si din alte tari intre Instagram, Twitter, Facebook si alte platforme. Nu este greu sa vezi de ce atatia oameni sunt atrasi de aceste portaluri online, deoarece ofera oamenilor sansa de a se conecta unul cu celalalt si de a impartasi informatii si pasiune pentru diverse subiecte. Mancarea a atras un interes considerabil in lumea online, iar oamenii au folosit aceste platforme pentru a schimba retete si pentru a-si afisa cu mandrie mancarurile.

Ca urmare a acestui interes din ce in ce mai mare, social media a avut chiar un impact asupra bucatariilor si absolventilor culinari, redand modul in care acesti oameni abordeaza arta gatitului. In afara de tendintele alimentare, este important sa urmariti tendintele sociale pentru a va ajuta in continuare in cariera.

Luati in considerare aspectul vizual

Oamenii folosesc frecvent Instagram pentru a face fotografii cu mancare in timp ce merg in oras. Importanta crescanda a valorii estetice a alimentelor are un impact imens asupra industriei restaurantelor in ansamblu.

De exemplu, unii designeri pun mai mult accent pe aspectul spatiilor peste zonele de gatit. Multi bucatari devin, de asemenea, mai constienti de aspectul vizual al mancarurilor lor si fac masuri pentru a face aceste mese mai fotogene. Intre timp, alti bucatari, folosesc Instagram ca instrument de cercetare, folosindu-l pentru a descoperi ce este cald la restaurantele din intreaga lume.

Ingrediente durabile

Unele alimente sunt mai durabile in timp decat altele. Desi americanii sunt obisnuiti sa obtina orice produse isi doresc pe tot parcursul anului, multe dintre aceste culturi sunt externalizate. Iata produse pe care le puteti obtine local si cateva pe care nu le puteti:

Fructe: Conform unui ghid publicat de Yale Sustainable Food Project, majoritatea fructelor tropicale sunt cultivate in afara S.U.A., inclusiv banane, citrice si pepeni. De fapt, nu veti putea gasi multe fructe cultivate local. In loc sa alegeti fructe tropicale la magazinul alimentar, accesati optiuni mai sustenabile. Merele si fructele precum prune, caise si piersici pot fi gasite local si chiar cresc organic in nord-est, unde clima este optima. Cautati aceste produse vandute de fermele locale.

Lactate: Obtineti produsele lactate durabile de la fermele locale, care lasa vacile sa pasca tot timpul anului. Dieta vacilor poate fi completata cu cereale, desi iarba ar trebui sa fie hrana lor de baza. Daca sunteti in cautare de lapte de calitate, puteti incerca sa cumparati si de la ferme tranzitorii.

Pasari de curte: alegeti pasarile de curte care nu sunt crescute sau injectate cu antibiotice atunci cand faceti cumparaturile. Pasarile trebuie hranite cu o dieta vegetariana si lasate sa umble libere. Vizitati o ferma locala pentru a vedea conditiile in care isi cresc pasarile de curte.

Carne: Ca si in cazul pasarilor de curte, mielului sau carnii de vita nu trebuie sa li se administreze antibiotice. Cautati etichete de ambalare care spun „hranite cu iarba”. Cu toate acestea, „hranit cu iarba, finisat cu cereale” este de asemenea acceptabil. Aceasta inseamna ca vaca traia din iarba, dar i s-au dat si niste boabe pentru a-si suplimenta dieta in timpul iernii.

Atunci cand te angajezi la o abordare a gatitului mai constienta din punct de vedere ecologic si social, este posibil sa descoperi si o bucatarie specifica, care sa-i ofere afacerii tale o identitate memorabila. Un restaurant sau o companie de catering isi poate defini abordarea culinara bazata pe ingrediente de calitate usor de gasit in zona.