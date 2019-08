Lumea Marketingului Online este cu adevarat spectaculoasa. Din ce in ce mai multe canale isi fac loc pe piata si deja promovarea online seamana cu o jungla. Fiecare afacere are zeci de directii in care poate sa aleaga sa mearga, in ceea ce priveste publicitatea online.

Totusi, specialistii observa in ultimul timp o crestere substantiala a unui anumit canal, a unei forme de publicitate, mai ales in sectoarele Business2Business. Este vorba de cresterea fortei comunicatelor de presa si a campaniilor de informare prin presa online.

Aceste comunicate de presa par a capata din ce in ce mai multa putere in mediul online, iar tot mai multe companii apeleaza la acest tip de promovare pentru a-si scoate in evidenta evenimentele, proiectele dezvoltate sau chiar lansarile noilor produse.

Care sunt avantajele acestui tip de promovare?

Relatiile publice sau relatiile cu media reprezinta procesul de informare a influencerilor media pentru a crea constientizare si vizibilitate in randul publicului tinta asupra unei companii si a beneficiilor serviciilor si solutiilor pe care le ofera aceasta.

Tocmai din aceasta definitie oferita de specialisti, deja putem observa 2 avantaje. Promovarea cu ajutorul comunicatelor de presa confera companiilor vizibilitate rapida si face publicul tinta sa constientizeze ca acea companie exista pe piata si ca ofera exact solutia pe care anumite persoane s-ar putea sa o caute la momentul respectiv.

In plus, datorita faptului ca te adresezi influencerilor de presa cu fiecare comunicat pe care il scrii, iti ofera un nou avantaj. Acestia au o imagine puternica in mediul online si in comunitatile pe care le reprezinta. Dupa cum stim, „presa este a patra putere in stat”. Astfel, informatiile pe care le prezinti vor capata rapid incredere si viralitate.

Acestea pot deveni stiri si pot circula pe cele mai mari platforme online de media. Cum ar fi ca prin platirea unui simplu comunicat de presa sa ajungi sa fii preluat de toate site-urile de stiri din nisa ta?

Ei bine, acest lucru se poate intampla cu usurinta, atunci cand te folosesti de puterea relatiilor publice, puterea presei. Insa pentru ca acest lucru sa fie posibil, ai nevoie de o anumita strategie de PR si de cateva reguli pe care trebuie sa le respecti, ca in orice alt domeniu si pe orice alt canal de promovare.

Ce trebuie sa iei in calcul cand te promovezi prin asemenea materiale?

Trebuie, in primul rand, sa cunosti regulile de redactare a unor comunicate si articole SEO. Trebuie sa stii ce sunt acestea, care tip de articol te va putea ajuta cel mai bine, cum sa il documentezi si cum sa il realizezi intr-un mod profesionist.

Ai grija la modul de abordare a subiectelor, asa incat acestea sa creeze interes masiv in randul publicatiilor online. De asemenea, daca ai posibilitatea, apeleaza la un specialist pentru a-ti optimiza articolul pentru motoarele de cautare. In online nu functioneaza totul ca in presa clasica. Desigur, tu scrii pentru oameni, insa articolul va fi publicat online, iar acesta trebuie sa fie afisat de catre Google cat mai sus pentru a putea fi vizibil oamenilor.

Asta tine de modul in care il scrii, dar conteaza foarte mult si website-ul pe care va aparea articolul. Alege o platforma de incredere, nisata pe comunicate de presa si pe promovarea articolelor de acest tip.

Daca ai grija la toate aceste elemente si redactezi un comunicat cu un continut atractiv sau daca alegi sa colaborezi cu un specialist in domeniu, care sa te ajute sa redactezi continut de calitate, optimizat si in conformitate cu regulile Google, dar sa te ajute si cu o strategie de plasare a acestor materiale in media, ai o sansa uriasa de reusita.

Iar specialistii considera ca intotdeauna o campanie de PR va aduce mai multe beneficii imaginii tale decat o campanie de publicitate platita. Iar acest lucru este logic. Lumea tinde sa aiba incredere mai multa in informatia prezentata transparent, de catre o organizatie sau o platforma cunoscuta, decat in campaniile de publicitate care invadeaza zilnic spatiile mediatice.

Asadar, ai putea alege si tu o modalitate mai avantajoasa de publicitate, profitand de puterea acestor comunicate de presa.