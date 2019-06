Traim intr-o societate in care, indiferent de activitatea desfasurata, concurentialitatea pare sa fie la cote alarmante, iar confluctele de business ne pandesc la orice pas. Mai ales in ultima perioadda, Romania se confrunta cu o situatie total neplacuta pe piata afacerilor. Firmele au ajuns la incapacitate de plata, multe dintre acestea ajungand sa achite facturile partenerilor cu o intarziere de peste 6 luni.

Cum poti rezolva toate aceste situatii si cum poti solutiona litigiile comerciale ca un adevarat profesionist?

Cum poti rezolva un litigiu fara a implica instantele judecatoresti, intrand astfel intr-un proces care nu-ti va aduce decat mai mult stres si mai multe cheltuiei pe ani buni?

Iata cea mai avantajoasa cale de a rezolva litigiile comerciale si cum poti evita cheltuielile inutile si stresul in astfel de situatii!

Ai auzit vreodata de arbitrajul comercial? Acest proces este o alternativa judiciara pentru rezolvarea unor litigii ce tin de partea comerciala (in general orice cauza supusa unui contract, cu mici exceptii), prin care eviti implicarea instantelor judecatoresti in proces.

Avantajele unui proces de arbitraj comercial sunt net superioare unui proces clasic. In fond, decizia finala este tot definitiva si se poate combate doar prin contestatie. Ea poate fi investita cu formula executorie, asa incat partea care pierde procesul sa poata fi executata silit. In plus, tot procesul, toate sedintele de dezbateri si continutul dosarelor sunt 100% confidentiale.

Astfel poti iesi dintr-o disputa cu o alta entitate comerciala, fara a fi implicat intr-un proces si fara a avea de suferit pe marginea procesului in ceea ce priveste imaginea ta personala, ca antreprenor si imaginea de brand.

Unul dintre cele mai avantajoase beneficii nu este insa legat nici de confidentialitate. Cel mai avantajos lucru poate, atunci cand discutam despre arbitrajul comercial, este timpul efectiv pentrecut de partile implicate in proces. Un proces de arbitraj dureaza in cel mai rau caz 9 luni (asta daca este vorba de arbitrajul international). In cazul in care partile convin insa, iar procesul nu este suspendat sau tergiversat de alte cauze, in 5 luni se ofera solutionarea din partea Tribunalului Arbitral.

In plus, pe langa timp, cheltuielile sunt din nou un aspect de luat in calcul

Cum scapi de cheltuieli inutile atunci cand te afli intr-un litigiu cu un partener de afaceri sau cu un prestator de servicii?

Taxele si cheltuielile in cadrul unui proces de arbitraj comercial sunt reduse. Sunt mult mai mici decat in cazul taxelor de timbru percepute de instantele de drept in comun. In plus, arbitrajul este expresia vointei contractuale a partilor, asa incat printr-un parteneriat, printr-o intelegere amiabila a partilor, vei putea solutiona un litigiu cu mult mai putini bani si intr-un timp mult mai scurt, totul ramanand confidential si avand efecte definitive.

In plus, chiar si in cadrul a astfel de procese se pot stabili, cu hotarari ale Tribunalului Arbitral, daune si despagubiri pe care partea care pierde procesul sa le achite. Astfel, acest proces are aceeasi finalitate ca un proces de judecata, doar ca este mult mai eficient si mult mai putin costisitor.

Ai un astfel de litigiu si nu ii poti gasi rezolvare singur? Exista si consultanta specializata in acest sens!

Daca ai nevoie de mai multe detalii despre astfel de procese si despre ce reglementari presupune acest tip de arbitraj comercial, te poti adresa unei firme specializate pentru consultanta sau iti poti stabili nelamuririle si poti afla raspunsuri in cadrul unei sedinte de consultanta cu un expert.

Iata detalii despre acest lucru aici: https://cezariulian.ro/despre-arbitraj-avantaje-si-practici