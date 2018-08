Atunci cand vine vorba despre comunicarea si scrierea de comunicate de presa, exista o serie de reguli pe care sa le folosesti pentru un comunicat si o comunicare extrem de reusite. Astazi, insa, iti vom arata ce NU trebuie sa contina un comunicat pe care il folosesti pentru promovarea companiei tale.

1. Numele autorului

Cele mai multe site-uri de comunicate iti permit alegerea unui nume de autor, care sa identifice cui apartin materialele scrise. Tocmai de aceea, pentru ca numele face legatura cu articolele si comunicatele tale, dar si cu firma promovata, trebuie sa fii atent la numele folosit.

Prin urmare, nu folosi nume inventate sau caraghioase precum: Gigi89, Maria, jocuri de noroc sau alte cuvinte cheie care nu aduc niciun beneficiu business-ului tau. Din contra, iti fac o defavoare.

Alege ca nume autor fie numele persoanei care comunica, fie numele companiei sau macar initialele companiei, daca numele e prea lung si folosesti in mod uzual si initialele (Asa cum e cazul MAI pentru Ministerul afacerilor interne).

2. Titluri lungi sau fara sens ori cu caps lock

Oricat de mult ai dori sa iesi in evidenta cu articolul tau, faptul ca titlul e kilometric nu te va ajuta deloc. Alege un titlul relevant, atragator, care sa se incadreze pe cat posibil in limita a 80-90 de caractere.

Pentru ca titlul sa fie relevant, alege-l abia dupa ce materialul e finalizat. Asa vei sti deja care sunt informatiile continute, unghiu de abordare si vei putea alege un titlu care sa rezume corect articolul sau comunicatul tau.

De asemenea, nu folosi caps lock sau numele de telefon si informatii irelevante in titlu. Acesta nu va atrage, ci, din contra, va ingreuna citirea si intelegerea lui.

3. Greseli de redactare

Citeste si reciteste fiecare text inainte de predare. Greselile nu isi au locul in textele oficiale ale companiei, asa cum sunt comunicatele de presa. Oricat ai crede ca “a gresi e omeneste”, cititorii pot fi extrem de atenti si isi pot pierde increderea in compania ta din cauza unor greseli banale.

Asadar, mare atentie la cratime si erori de redactare.

Acestea sunt doar cateva dintre reguli si, daca citesti cu atentie cele mai bune si cele mai proaste comunicate, sigur vei gasi si tu alte reguli care sa te ajute pe viitor.

Sursa: PR2Advertising.ro – comunicate de presa