Daca cele mai frumoase concedii in cuplu sau cu prietenii au fost cele neprogramate si organizate din mers, cand vine vorba de un concediu la munte in familie, alaturi de copii, lucrurile se schimba dramatic. Ce mici, daca nu sunt multumiti, iti pot face vacanta un cosmar. De aceea, daca vrei sa ai un concediu cat mai placut alaturi de copii este necesar sa planifici lucrurile cu atentie.

Iata cateva sfaturi de top care te vor ajuta sa organizezi un concediu memorabil la munte, in familie, alaturi de prichindei.

Indiferent daca vreti un hotel in Predeal, in Sinaia sau in Poiana Brasov, toata lumea trebuie sa fie de acord cu alegerea finala, iar rezervarea facuta din timp. Nimic nu poate fi mai neplacut decat sa ajungi cu copiii la hotelul pe care l-ati ales impreuna si sa aflati ca toate camerele sunt ocupate. Poti sa fii sigur ca acest lucru va starni numeroase nemultumiri si nu este deloc de bun augur pentru sejurul vostru.

Acum este atat de usor sa faci rezervarile online si poti vedea fotografii cu interiorul. Prin urmare, pentru a avea asigurat un concediu reusit la munte, ia copiii langa tine si alegeti impreuna hotelul si facilitatile si faceti rezervarea cat mai din timp.

Planificati itinerarul impreuna

Nu porni la drum fara a planifica cat mai in detaliu itinerarul si lista cu ce veti face in fiecare zi. Este important ca deciziile sa fie luate de comun acord si toata lumea sa le accepte. Acestea pot sa includa activitatile zilnice, locurile pe care le veti vizita, parcurile de aventura, restaurantele unde veti manca si chiar si ce preparate traditionale renumite veti incerca acolo.

Un plan cat mai cuprinzator de concediu realizat de comun acord cu cei mici este o garantie ca nu vor fi nemultumiri sau ca nu vor aparea discutii la fiecare pas. Odata ce totul a fost stabilit impreuna, copiii nu vor mai avea motive sa se planga de activitati si vor fi mai cooperanti. Astfel, veti profita la maximum de vacanta si toata lumea va fi multumita.

Puneti in bagaje tot ce va trebuie, fara a exagera

Incepeti sa faceti bagajele cu cateva zile inainte de plecare. Un concediu la munte poate include multe activitati si aventuri precum drumetii, trekking sau alpinism, asa ca vor fi necesare multe lucruri. Asigurati-va ca puneti pe primul plan confortul si siguranta.

Pentru iarna, trebuie sa aveti in bagaje haine calduroase, iar pentru vara haine cat mai lejere. De asemenea, nu trebuie sa lipseaca nici cateva perechi suplimentare de sosete, pelerine de ploaie, cate o pereche suplimentara de incaltaminte si cate o jacheta care va protejeaza de vant.

Pentru a nu uita obiecte importante precum incarcatorul de telefon, articole de toaleta, binoclu, umbrela, trusa de prim ajutor cu un mini stoc de medicamente pentru copii sau balsamul pentru buze, este bine sa faceti o lista de verificare. Puneti in bagaje tot ce va trebuie, insa nu exagerati pentru a nu le ingreuna excesiv.

Luati mancare si bauturi cu voi

Cand pleci cu copiii in concediu la munte este ideal sa ai la tine produse alimentare ambalate cum ar fi batoanele cu seminte, napolitane, biscuiti sau mici gustari. Asa veti avea ce sa le oferiti copiilor in timpul drumului pentru a-i mentine anagajati si cooperanti. Si, pentru ca excursia trebuie sa fie cat mai distractiva, oferiti-le copiilor gustarile preferate. De asemenea, nu uitati sa luati cu voi sucuri, dar si apa proaspata.