Iti plac brandurile si tot ce inseamna haine si incaltaminte de firma?Te-ai trezit de multe ori in fata unei vitrine, a unui magazin fizic sau online si ai vazut o bluzita care ti s-ar potrivi de minune, un top indraznet sau o rochita care ti-au facut cu ochiul?

E adevarat ca hainele de firma, pretul mare si eticheta iti dau acea siguranta si confort, care te fac sa le porti cu mandrie. Insa, nu este tocmai in regula sa epatezi, fluturand o geanta sau un accesoriu de firma, chiar si atunci cand mergi la piata. Poate tu te simti bine accesorizata in acest fel, insa, cei din jurul tau, care nu isi permit un asemenea lux te vor cataloga drept o persoana aroganta, dornica de a iesi cu orice prilej in evidenta iar ei cu mult inferiori.

Din ce cauza apare nevoia de a epata prin vestimentatie?

Specialistii sunt de parere ca fenomenul epatarii, prin haine opulente si accesorii de la anumite branduri de lux, este direct legat de manifestarea puterii si de iesirea din anonimat, dorinta de a fi vazut, admirat, de a fi altfel decat ceilalti.

Cand ne referim la branduri, nu este vorba de brand-urile pe care le gasim in mod uzual in orice mall, ci la acele marci ale unor producatori de talie internationala.

Daca in trecut optiunile vestimentare erau limitate, acum nu mai sunt limite in aceasta privinta, iar daca bugetul iti permite este foarte usor sa epatezi, alegand tinute si haine de firma, brand-uri. Acum, epatarea nu mai tine ca in trecut de o pereche cool de jeansi, o bratara opulenta din aur sau un colier si o masina second hand. Totul trebuie sa fie la superlativ.

Nevoia de a epata prin stilul vestimentar, prin haine care ies in evidenta printr-un logo atractiv la intrare, iese la suprafata dupa anumite perioade de restriste, din nevoia de a fi admirat si apreciat, mai ales la persoanele triste, lipsite de dragoste si neapreciate.

De asemenea, apelezi la excesul de haine de brand din dorinta de a fi cel mai elegant, cel mai puternic sau iubit, daca se poate, singurul. Ori din disperarea de a tine pasul cu anumite clase de bogati, pentru a te integra usor in mediul acestora.

Cum sa te vindeci de fenomenul epatarii vestimentare?

Epatare se transforma intr-o problema sau devine deranjanta, atunci cand ia forme mai brutale, atunci cand porti haine de designer in mod ostentativ, mentionand si punand pret pe costuri si brand.

In anumite situatii, insa brand-ul din spatele hainelor pe care le porti conteaza, daca privim din anumite unghiuri: aspectele care tin de calitate, unicitate, design, diversitate si rezistenta in timp si confortul pe care ti le ofera.

Obiceiul epatarii se poate cizela, daca porti anumite piese de brand cu limita si fara sa iesi mereu in evidenta cu unele cu un logo evident, iar epatarea nu va mai fi atat de vizibila. Poti purta doar o piesa de la un anumit designer, fara sa pui pe tine intreaga colectie a acelui designer, adica si geanta si pantofi si costum cu designul evident, specific unui anumit brand.

De asemenea, poti avea un stil unic, dar care sa nu contina doar brand-uri, poti purta si haine normale fara un nume mare si vizibil pe eticheta.

Chiar daca vedem la tot pasul brand-uri, lux si opulenta, asta nu inseamna ca trebuie sa apelam si sa ne imbracam cu totii intr-o astfel de uniforma. Putem, de exemplu, la un eveniment, unde se impune un dress code sa nu alegem cel mai tipator costum, pantofi sau rochie Armani, Guess ori Dolce&Gabbana, poti alege doar o singura piesa, respectand dress code-ul.

E adevarat, ca nevoia de a ne diferentia de ceilalti e aceeasi pentru toti, insa nu trebuie sa apelam neaparat la excesele vestimentare, cu logo-uri evidente, pentru asta. E important si cum porti, asa zisele haine “de firma”, cum accesorizezi o tinuta si cum te simti cand porti anumite piese, considerate de lux. Daca iti dau o stare de bine si te caracterizeaza stilul unui anumit brand, insa ai ajuns sa faci o obsesie pentru ele, analizeaza in detaliu dulapul si investitia pe care ai facut-o. Abia apoi iti poti da seama daca merita sa continui sa investesti timp si bani in exces.

Brand sau non brand, poarta ceea ce pe tine te face sa te simti bine. Alegerea iti apartine.

