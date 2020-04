In ultima perioada, din cauza starii de urgenta, ne aflam de cele mai multe ori in imposibilitatea de a parasi locuinta. Asadar, rutina zilnica ne este grav afectata. Iar daca eram obisnuiti sa mergem la sala sau la antrenamente, la jogging, acest lucru nu se mai poate intampla acum, fiind obligati sa ramanem in case.

Totusi, exista o multime de alte metode pe care le putem aplica pentru a ne mentine fizicul in forma si pentru a ne bucura de sanatate si in izolare.

Astazi o sa va dam exemplu de 7 tipuri de exercitii pe care le putem face acasa, pentru a ne mentine tonusul si sanatatea in timpul izolarii.

1. Exercitiile cu greutati

Putem cumpara in aceste vremuri un set de gantere sau greutati de pe magazinele de specialitate, acestea fiind livrate acasa prin curier. Astfel, putem sa facem exercitii cu greutati, care sa ne ajute sa ne pastram in forma si sa ne lucram in continuare corpul, chiar si pe timp de izolare.

2. Exercitii pe bicicleta de fitness

O bicicleta de fitness este o adevarata comoara in aceasta perioada. Multe astfel de aparate fitness pot fi gasite si la oferta in aceasta perioada. Iar acestea pot fi comandate tot online, asa incat sa ne ajunga acasa in cel mai scurt timp.

3. Elergarea pe banda

Pentru cei pasionati de turele de alergare din parc, dimineata poate capata o alta forma pe banda de alergare. Puteti alege o banda de alergare clasica sau una cu vibromasaj care sa va relaxeze in acelasi timp in care faceti exercitiile.

4. Exercitiile la banca

Celor carora spatiul le permite, pot achizitiona o banca de exercitii mutifunctionala. Aceasta poate fi amenajata mai ales la curte, dar si pe o terasa, pentru cei care locuiesc la bloc si au aceasta posibilitate. Acolo pot exersa cu gantere, pot face abdomene sau pot lucra mai multe parti ale corpului, in functie de exercitiul ales si aparatura disponibila.

5. Exercitii cu greutatea corpului

Pentru cei care nu au spatiul necesar pentru a-si amenaja o mini sala de sport acasa, exista alte posibilitati. Genuflexiunile, flotarile si exercitiile cu greutatea corpului sunt mereu eficiente.

6. Exercitii cu seturi de coarda + accesorii

Exercitiile in care folosim coarda elastica sunt intotdeauna mari consumatoare de efort si energie. O scurta sesiune de sarituri la coarda si o sesiune de exercitii cu alte tipuri de accesorii vor fi solutia perfecta pentru a incepe ziua.

Putem gasi astfel de aparatura fitness la orice magazin de profil. Un set de exercitii poate avea chiar un cost accesibil, asa incat putem folosi aceasta varianta daca vrem sa facem miscare acasa, fara sa cheltuim foarte multi bani pe aparate speciale.

7. Exercitii la sacul de box

Boxul este un sport care te poate mentine in forma si te poate mentine sanatos. In curte poti amenaja cu siguranta un sac de box si te poti bucura de o multitudine de exercitii si serii de lovituri la sac, care te vor mentine in forma si iti vor imbunatati starea generala de bine.

Chiar daca suntem izolati la domiciliu, miscarea nu ar trebui sa lipseasca din rutina noastra zilnica. Este important ca in astfel de perioade in care stresul poate fi destul de ridicat, sa ne pastram mereu in forma si sa ne bucuram de cat mai multe momente de sport si miscare, care sa ne echilibreze sanatatea fizica si sa ne redea o forma si un tonus muscular de invidiat.