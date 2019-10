Hainele personalizate sunt la mare cautare in ziua de azi. Din ce in ce mai multi oameni doresc sa se identifice cu ceea ce poarta si vor sa fie diferiti prin imbracaminte. Cu siguranta si tu iti doresti ca hainele tale sa fie originale. Dar nu esti dispus poate sa platesti o avere pentru o garderoba de acest tip.

Hainele facute de designeri vor costa o multime de bani, iar acestea nu iti acorda exclusivitate, deoarece oricine poate apela la acelasi designer sau poate cumpara o piesa din aceeasi colectie ca si tine.

Cand te gandesti la haine personalizate te gandesti mai degraba la un tricou cu un mesaj care va fi reprezentativ doar pentru tine. Sau poate un costum care sa-ti poarte logo-ul firmei pe piept. Un hanorac cu un desen distinctiv pentru tine si pentru grupul tau de prieteni. Ei bine, acum poti sa-ti realizezi haine in acest mod, fara a plati sume uriase pentru asta si, cel mai important, fara a pierde din aspectul modelului dupa fiecare spalare.

2 tehnici care te ajuta sa iti personalizezi hainele fara a pierde din calitatea modelului si culorilor dupa spalare

Broderia – personalizarea prin cusatura in relief

Broderia computerizata este una dintre cele mai des intalnite metode de personalizare a materialelor textile. Aceasta presupune realizarea unei cusaturi in relifef, facuta cu ajutorul unor programe computerizate si a unor masinarii speciale. Este folosita pentru a personaliza halate, costume, haine, cu diverse combinatii de culori, text, sigle, elemente grafice.

Aceasta tehnica este avantajoasa deoarece este extrem de versatila. Poate fi folosita pentru orice tip de echipament textil, iar modelul poate fi plasat aproape pe orice zona a echipamentului. Insa, cel mai important avantaj al acestei metode este de departe durabilitatea si rezistenta la murdarie.

Serigrafia – personalizarea prin injectarea de cerneala in tesut

Procesul de serigrafe presupune injectarea unei cernele in tesut, iar ca avantaje are in principal costul: din privinta costurilor este mai accesibil decat brodarea. De asemenea, serigrafia este un proces mult mai exact, deoarece se pot realiza imagini complexe, cu diferite culori, prin imprimarea unor puncte cu ajutorul sitelor serigrafice. O imagine poate fi compusa din pana la 300 de puncte / mp si poate reflecta o rezolutie de 200dpi.

Serigrafia a ajuns sa fie un business creativ extrem de cautat in Romania. Ba chiar, conform unor analizez realizate de specialisti la nivel mondial, Romania este una din cele 3 piete de top in ceea ce priveste exportul de materiale personalizate prin serigrafie la nivel global, fiind pe locul 1 in Europa de Est.

Vopseaua utilizata in serigrafie poate fi pe baza de apa sau solventi, ceea ce ii garanteaza rezistenta la spalare si un aspect intens. Ce e mai interesant e ca pentru astfel de materiale personalizate prin serigrafie se poate folosi o vopsea vizibila doar la lumina: vopseaua fotosensibila sau cea fosforescenta.

Serigrafia permite imprimarea unor imagini de calitate si care nu se deterioreaza in urma spalarii materialului imprimat. De aceea, este una din tehnicile preferate de personalizare a hainelor.