Oficial, perioada sarbatorilor a trecut, iar acum ne-am intors deja la rutina zilnica. Insa la scoala, zilele de final de semestru de abia au trecut, iar acum sunt in toi petrecerile si banchetele scolare. Asadar, parintii si profesorii trebuie sa se gandeasca cum vor organiza cat mai bine aceste evenimente. Apoi, marea provocare, este aceea de a gasi activitatile distractive care sa ii tina ocupati si fericiti pe perioada vacantelor, departe de tehnologie si cat mai aproape de natura.

Studiile trag un semnal de alarma – copiii petrec prea mult timp in fata ecranelor

Conform Common Sense Media (organizatie non-profit care ofera consiliere parintilor pentru a promova utilizarea tehnologiei si a mediei intr-un mod sigur pentru copii) copiii cu varste intre 8 si 12 ani petrec aproape cinci ore pe zi folosind mijloacele de divertisment, in vreme ce adolescentii petrec sapte ore. Acesta este un semnal de alarma serios, pentru ca este vorba de timpul petrecut in fata tabletei, a calculatorului, telefonului sau televizorului si nu include timpul necesar pentru scoala sau teme.

Exista alternative sanatoase pentru petrecerea timpului

Copiii ar putea fi ajutati sa iasa din aceasta rutina nesanatoasa daca parintii si profesorii ar deveni proactivi si le-ar oferi posibilitatea sa incerce si alte activitati. Iata cateva idei care merita incercate, ele fiind adecvate atat pentru copiii din clasele mici, cat si pentru tinerii si adolescentii din liceu.

Activitati care sa ii tina cat mai mult afara

Este evident faptul ca petrecerea timpului in aer liber poate fi distractiva, mai ales daca parintii si profesorii organizeaza evenimente atractive cum ar fi:

Activitati care implica prezenta la locurile de joaca;

Petreceri si banchete in locatii special dotate pentru divertismentul in aer liber – un astfel de loc este si Pensiunea Dracula ;

; Tiroliana, tir cu arcul, tir cu pusca, ateliere de creatie in aer liber si focuri de tabara;

Leagane, topogane, balansoare;

Tenis de masa, sah, table si alte jocuri care se pot practica intr-un foisor in aer liber.

Invatati copiii sa mearga la biblioteca

Acest lucru se poate face atat in timpul scolii, cat si in vacanta. Copilul are nevoie de mai multe carti din care sa o poata alege pe cea care il atrage. Doar asa se poate dezvolta bucuria de a citi. In plus, cu cat este mai mic, cu atat va fi mai incantat sa stie ca poate cere sa mergeti la biblioteca ori de cate ori are nevoie de o noua carte.

Construieste un cort in sufragerie si lasa copilul sa doarma in el

Folosind paturi si cearceafuri asezate peste scaune, sau chiar un cort mic care se poate monta in sufragerie, asigura-i copilului un loc de joaca departe de mijloacele de diverstisment. Adu aici perne, saci de dormit si lanterne. Daca nu incomodeaza, poti pastra cortul chiar si pe perioade mai lungi.

Incurajeaza-i creativitatea

Mergeti la librarie si aprovizionati-va cu hartie, creioane colorate si vopseluri pentru a realiza o carte de benzi desenate, o carte de povesti ilustrata, tablouri si orice altceva ar putea prinde imaginatia copilului.

Daca stiti sa tricotati sau sa coaseti, invatati copilul sa realizeze obiecte simple pentru diverse proiecte scolare – un fular, o caciulita, etc.

Coaceti impreuna diverse prajituri si turta dulce pe care sa o ambalati frumos si sa o faceti cadou.