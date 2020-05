Elevii, copiii și profesorii din România sărbătoresc în online 1 iunie – Ziua Copilului prin momente de inspirație, sesiuni de găsire a soluțiilor pentru probleme legate de educație și sănătate sau workshopuri practice. Ei vor participa la cel mai mare eveniment dedicat tinerilor în online: Ziua Națională IMPACT, eveniment organizat de Fundația Noi Orizonturi împreună cu Lidl România.

„Nu putem sărbători 1 iunie, Ziua Copilului, fără a face ce știm noi mai bine: să ne implicăm în comunitate. De aceea, tinerii din întreaga țară vor participa în sesiunile live de pe pagina de Facebook a Fundației Noi Orizonturi, vor face schimb de idei, vor învăța de la alți tineri despre cum se pot implica în comunitate și vor face și un val de fapte bune la unison pentru ca un copil din comunitate să aibă o zi mai frumoasă. Încurajăm chiar toți cetățenii să facă o faptă bună de Ziua Copilului.”, declară Lidia Bondiuc, managerul rețelei naționale a cluburilor IMPACT unde peste 10.000 de tineri construiesc proiecte în folosul comunității.

Printr-un gest simplu de bunătate, tinerii devin #CampioniiPlanetei

Peste 10.000 de elevi și copiii se implică an de an în propriile comunități: renovează parcuri, promovează destinațiile ecoturistice, organizează evenimente locale, construiesc campanii de strângere de fonduri, dezvoltă și implementează planuri de afaceri sau construiesc obiecte artizanale. Aceștia fac parte din cluburile IMPACT organizate de Fundația Noi Orizonturi la nivel național și internațional prin parteneri precum: Lidl România, Romanian American Foundation, PEPCO România, TenarisSilcotub, Vitas, Granturile SEE și Norvegiene sau Trasmec.

„Chiar și acum, în timpul pandemiei, tinerii din cluburile IMPACT s-au implicat în propriile comunități de acasă prin acțiuni de strângere de fonduri pentru spitale, construirea de viziere pentru medici, activități de grădinărit din propriile locuințe, acțiuni de reciclare în propriile case, promovarea turismului local sau ajutorul oferit la teme altor colegi”, ne spune Lidia care coordonează rețeaua IMPACT ce include peste 200 de cluburi de inițiativă comunitară. Organizate în interiorul școlilor, bibliotecilor sau diferitelor instituții, cluburile sunt coordonate de profesori, bibliotecari, agenți de turism sau lideri care învață să coordoneze astfel de programe și să dea tinerilor o voce.

1-5 iunie – Ziua Națională IMPACT, evenimentul online pentru toți tinerii

Între 1 și 5 iunie, Fundația Noi Orizonturi organizează Ziua Națională IMPACT ce include o serie de sesiuni interactive și practice pentru toți tinerii, dar sunt așteptați și adulții care vor să se lase inspirați:

1 iunie se va desfășura live pe pagina de Facebook a Fundației Noi Orizonturi cu sesiuni de inspirație a tinerilor care au inițiat proiecte civice în ultimele luni, dar și sesiuni colaborative de găsire de soluții pentru probleme legate de educație și sănătate.

Între 2-5 iunie, tinerii participă la workshopuri axate pe cariera viitorului, pasiune, relații, stare de bine sau imaginea în online.

Toate subiectele abordate de tineri fac parte din Agenda 2030 aliniată de Fundația Noi Orizonturi la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a Planetei. Toate detaliile legate de participare și agenda completă pot fi găsite pe site-ul oficial al Fundației Noi Orizonturi: https://www.noi-orizonturi.ro/tineri/ziua-nationala-impact/