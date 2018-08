Andreea Tonciu nu suportă monotonia și încearcă să întreprindă cât mai multe activități pentru a-și ocupa mintea și timpul liber. Vedeta a făcut câteva declarații care au uimit o țară întreagă. Andreea Tonciu i-a spus soțului ei că dacă se va plictisi și nu are ce să facă, ea se va angaja și pe douăzeci de milioane, potrivit click.ro.

„Pentru că mă săturasem să am viața aia monotonă pe care o aveam. Voiam să ies, știi cum eram înainte, ieșeam tot timpul, mă duceam la filmări, mă duceam la joburi. Acuma, să stai așa închisă într-o casă, am zis că înnebunesc. Vreau să vin la sală, vreau să mă duc la toate emisiunile posibile, peste tot, cum eram înainte. (…) Am zis că înnebunesc, dacă nu fac acum ceva, să muncesc. Mă duc și mă angajez pe 20 de milioane i-am zis. A zis că am înnebunit”, a declarat Andreea Tonciu într-un interviu pentru Antena Stars, conform sursei citate.

