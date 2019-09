Marketingul s-a schimbat foarte mult in ultimul deceniu. Iar in continuare, urmeaza sa treaca printr-o alta revolutie, conform specialistilor, aceasta fiind datorata in mare parte blockchain-ului. Da, in timp ce majoritatea dintre noi asociem marketingul digital cu lucruri precum Inteligenta Artificiala si date analitice, blockchain-ul poate fi cea mai interesanta tehnologie care inca nu si-a adus aportul asupra industriei. Insa asta se schimba acum.

Blockchain schimba marketingul digital si specialistii deja surprind unele beneficii unice de pe urma acestui proces.

La baza sa, blockchain permite tranzactiile intre doua parti, fara a fi necesara verificarea tertilor. Cele mai multe utilizari pentru blockchain au fost in jurul finantelor si cripto-monedelor, dar tehnologia de baza ar putea aduce beneficii uriase pentru marketing.

In timp ce AI si studiile analitice aduc in mod cert mai multe beneficii in directia intreprinderilor, mai mult decat pentru consumatori, blockchain-ul poate nivela terenul de joc, aducand puterea datelor inapoi consumatorilor.

Iata cateva moduri in care blockchain schimba marketingul digital in mai bine – si pentru totdeauna!

Puterea in mana consumatorilor – Vom primi bani pentru a vizualiza reclame?

Unul dintre cele mai interesante lucruri despre blockchain este ca ofera puterea datelor inapoi consumatorilor. Pana acum, multe companii au beneficiat de posibilitatea de a trage date de la clientii lor. Toata lumea, de la Facebook la Walmart si Amazon sau Google, toti doresc numarul nostru de telefon, adresa de e-mail, adresa pentru a face o simpla achizitie in magazin lor online sau pentru a interactiona cu diverse aplicatii.

Da, in unele moduri, acest lucru ajuta consumatorul, deoarece le permite companiilor sa comercializeze oferte personalizate pentru ei. Dar, pe de alta parte, aceasta abordare este invaziva si inseamna ca aceste companii castiga bani buni, colectand si uneori chiar comercializand mai departe informatiile personale pe care le aduna de la oricine.

Blockchain schimba marketingul digital prin inlaturarea abilitatilor companiilor de a atrage date de la clienti, fara a se oferi, de asemenea, rambursarea unor sume de bani acestora pentru valoarea datelor. De exemplu, browserul Brave schimba modul in care utilizatorii interactioneaza cu publicitatea online. In loc sa fie pur si simplu asaltati de reclame, utilizatorii doritori au optiunea de a viziona reclame si de a primi jetoane pe baza de atentie (BAT) pentru anunturile cu care interactioneaza.

Este un mod complet nou de vizualizare a publicitatii, prin tranzactionarea valorii atentiei online, mai degraba decat prin simpla tranzactionare a spatiului pentru vanzarile potentiale de anunturi. Cu cele jetoane, clientii pot cumpara produse din magazinele partenere, beneficiind de reduceri.

Sfarsitul colectarii de informatii – informatiile personale raman ale utilizatorului

O alta tehnologie noua, Blockstack, foloseste blockchain pentru „a va proteja drepturile digitale”. Aceasta presupune crearea unui nou tip de retea pentru aplicatii descentralizate. In trecut, consumatorii au fost obligati sa furnizeze datele lor pentru a utiliza anumite aplicatii, iar datele lor au ramas centraizate pe serverul aplicatiei – complet incontrolabile de catre consumator.

Dar cu Blockstack, datele acestea ar urma sa ramana in calculatorul nostru. Acestea actioneaza ca o cheie pentru deblocarea anumitor aplicatii, dar revin utilizatorului imediat ce procesele de logare au fost terminate.

Iata asadar, inca un mod simplu, dar total revolutionar in ceea ce priveste schimbarea mediului de marketing digital cu ajutorul blockchain.