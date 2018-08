Este foarte important modul in care se realizeaza un comunicat de presa, deoarece de corectitudinea acestuia depinde impactul pe care il are pentru cititori. Ce poate anunta un comunicat de presa? Diferite evenimente, informatii educationale sau culturale, lansare de campanii sau chiar lansare de produs, promovarea unei afaceri.

Iata 5 pasi pentru redactarea unui comunicat de presa de impact.

1. Gandeste-te despre ce vrei sa scrii

Nu orice informatie pe care ti-ar dori sa o comunici trebuie sa fie un comunicat de presa. Asadar, gandeste-te bine in ce categorie se incadreaza subiectul pe care doresti sa il expui in comunicatul de presa. Scrie un comunicat doar atunci cand vrei sa anunti un eveniment, lansezi o afacere sau un produs nou sau vrei sa oferi informatii cu noutati despre industria in care activezi. Pentru restul stirilor exista sectiunea articole.

2. Aduna informatiile necesare

Urmatorul pas il reprezinta strangerea informatiilor necesare pentru mesajul pe care vrei sa il transmiti. Informatiile trebuie sa fie clare si reale iar subiectul despre care vei scrie sa il cunosti foarte bine. Daca si tu mai ai neclaritati si informatii lipsa dupa aceasta etapa, inseamna ca nu ar trebui sa o inchei, ci sa mergi mai departe cu strangerea informatiilor.

3. Sintetizarea ideilor pe care vrei sa le transmiti

Este foarte important sa ai un plan bine stabilit al ideilor. Dupa ce te-ai familiarizat cu presa si ai adunat toate informatiile necesare, nu mai ramane decat sa treci pe hartie ideile principale pe care le vei cuprinde in comunicatul de presa. Aici e nevoie sa ai suficiente idei pentru ca mesajul rezultat sa fie clar, insa nici prea multe, pentru a nu obosi si confuza audienta.

4. Alegerea titlului si a intertitlului

Titulul este foarte important pentru cititor, asa ca ai mare grija atunci cand il alegi. Acesta trebuie sa fie scurt, simplu si sa ofere cititorului o perspectiva asupra comunicatului. Intertitlurile sunt si ele importante si se aseaza imediat dupa titlu si lead. Trebuie sa treazeasca interesul cititorilor sau pot rezuma paragrafele din comunicat si atunci le vor preceda..

5. Redactarea propriu-zisa a comunicatului de presa

Dupa ce te-ai informat si ai un plan bine pus la punct este momentul sa incepi sa scrii texul pentru comunicatul de presa. Inca de la inceput trebuie sa ai grija la limbaj. Trebuie sa eviti superlativele si sa folosesti un ton sigur pe sine cu un stil pozitiv. Textul nu trebuie sa fie unul lung si plictisitor, ci la obiect, pentru a atrage cititori. De asemenea, nu uita ca e bine ca acesta sa fie obiectiv, pentru a fi credibil si pentru a creste sansele ca textul tau sa atraga si sa aiba impact.

Sursa: PR2Advertising.ro