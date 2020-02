Are 42 de ani, 1,74 metri înălţime şi 58 kg, e mama unui băieţel şi are o siluetă de fotomodel. Poate fi considerată un adevărat ambasador al stilului de viaţă sănătos, de la alimentaţie până la sport. Însă nu doar pentru asta o admirăm pe Carmen Brumă. Uimitor este faptul că, după ce în adolescenţă a fluctuat în greutate şi s-a chinuit cu tot felul de diete, a reuşit să-şi găsească echilibrul, iar de 20 de ani e neschimbată, notează click.ro.

„Povestea aceasta a mea a început în adolescenţă, când m-am mutat cu părinţii la Moscova. Eram în clasa a IX-a şi am stat aproape trei ani. Mi-a fost foarte greu să mă adaptez cu limba, şcoala, meditaţiile. Intrasem într-un soi de depresie, nu-mi plăcea nimic în jurul meu, voiam acasă. Peste toate acesta s-a adăugat perioada sensibilă a adolescenţei. Aşa m-am refugiat în mâncare. Eu nu eram o tipă grăsuţă, însă mâncarea devenise sportul meu de performanţă. Am realizat cât de mult m-am îngrăşat în momentul în care am probat nişte hăinuţe din anul trecut care nu-mi mai treceau de gleznă. Din acel moment a început lupta mea cu kilogramele în plus”, povesteşte Carmen Brumă, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/am-aceeasi-greutate-de-peste-20-de-ani-d