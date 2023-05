A împlinit în februarie 84 de ani şi spune că se simte ca şi cum ar fi renăscut. Datorită celei mai mari minuni din viaţa ei, Ana, nepoţica ei. Postura de bunică a schimbat-o total pe marea noastră artistă Irina Loghin şi a povestit pentru Click!, într-un interviu sincer, de suflet, cu lacrimi în ochi şi cu zâmbetul pe buze cum este viaţa lângă fetiţa de 8 luni. S-a rugat la Dumnezeu întruna ca fiica ei să devină mamă şi iată că minunea s-a întâmplat anul trecut, în septembrie.

Click!: Cum e viaţa de bunică? Ana e prima dvs. nepoată!

Irina Loghin: Prima mult aşteptată nepoţică! Eu ştiu dacă ne-o mai da Dumnezeu?… Ar fi extraordinar. Dar, na, timpul e trecut. Ciprian nu vrea să se căsătorească. Iar de Irinuca nu mai pot să spun că e la 20 de ani. De aceea am stat tot timpul în rugăciuni să fiu bunică. Şi eu la rândul meu pe Ciprian l-am născut la 36 de ani, deşi n-am avut nimic important. După un simplu consult, la Târgu Mureş, am dat de un profesor acolo, care mi-a spus că aveam o trompă înfundată. Am făcut imediat o histerosalpingografie şi am rămas însărcinată la 35 ani. Pe Irinuca am făcut-o la 38, la interval de 2 ani, fără nici un fel de intervenţie medicală.

Oare mai aveţi timp să alergaţi în parc?

Da. Zilnic 6-7 kilometri. Seara. Mişcarea mă menţine. Am fost operată, de urgenţă, de hernie de disc cu trei zile înainte de botezul Anei. Medicii au spus că mişcarea m-a ajutat să mă recuperez.

Ce o învaţă bunica Irina Loghin pe micuţa Ana?

Să îl iubească pe Dumnezeu, să iubească lumea. Să nu mintă, să nu fie falsă, ­să-şi iubească aproapele. Dacă vede un bătrân neputincios, să îl ajute.

Sursa foto: www.starpopular.ro

Citește articolul completEXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cum-se-mentine-in-forma-bunicuta-irina-loghin-la-2268927.html