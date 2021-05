Jennifer Aniston a dezvăluit că se menține cu… apă! Pentru ea, hidratarea este lucrul cel mai important, notează click.ro.

Jennifer Aniston a dezvăluit că apa o ajută să oprească timpul în loc. Diva, de 52 de ani, a spus că secretul ei de a arăta atât de tânără este apa. Bea 3-4 sticle de apă, de 650 de ml, pe zi, circa 1,95 l zilnic. Toată lumea se întreabă care sunt secretele divei care o ajută să-şi păstreze statutul de sex-simbol. Nici şocurile prin care a trecut la divorţurile de Brad Pitt, în 2005, şi Justin Theroux, în 2017, nu au afectat-o. Pe lângă hidratare, la care ține cel mai mult, superba actriţă are un mod de viaţă sănătos. Are grijă de ea de ani de zile. În cele mai multe zile mănâncă legume şi fructe ecologice, ouă de fermă, peşte sălbatic. Evită făina albă şi zahărul. Deşi are o dietă sănătoasă, Aniston nu renunţă totuşi la unele răsfăţuri, cum ar fi un pahar de vin roşu, dacă nu e binedispusă. În afara dietei, vedeta este cât se poate de activă şi face exerciţii fizice, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/jennifer-aniston-se-mentine-cu-apa