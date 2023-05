Contractul de sponsorizare în România este un element cheie care reglementează relația juridică dintre beneficiari și sponsori. Forma scrisă a contractului de sponsorizare în România este necesară, iar acesta trebuie să facă referire la obiect, perioada de sponsorizare în România, cuantumul și valoarea sponsorizării asociației în România, modalitățile de încetare a contractului de sponsorizare în România etc. Astfel, contractul de sponsorizare în România stabilește relația juridică dintre beneficiari și sponsori, respectiv drepturile și obligațiile părților.

Un avocat specializat în procedura de sponsorizare și drept civil vă poate oferi asistență juridică de specialitate în acest domeniu, privind procedura ce trebuie urmată pentru realizarea sponsorizării unei asociații în România, în conformitate cu Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea în România, care reglementează relația juridică dintre sponsori și beneficiari în România.

Ca drepturi ale sponsorului, acestea pot consta în dreptul de a fi informat cu privire la obiectul și scopul sponsorizării, dreptul de a fi informat în legătură cu stadiul proiectului sau activității pentru care s-a oferit sponsorizarea asociației în România, dreptul de a folosi elementele de proprietate intelectuală legate de activitatea sponsorizată etc.

Printre drepturile beneficiarului, se numără dreptul de a folosi numele sponsorului în vederea promovării proiectului sau activității sponsorizate, dreptul de a aduce la cunoștința publicului existența contractului de sponsorizare în România, cu acordul sponsorului sau orice alte drepturi stabilite prin convenția părților.

De asemenea, beneficiarul sponsorizării în România trebuie să îndeplinească și să respecte anumite obligații impuse de contractul de sponsorizare în România. Aceste obligații sunt stabilite de sponsor și de asociație și pot diferi în funcție de convenția acestora. Sponsorul și beneficiarul sponsorizării pot stabili obligații precum: obligația de a folosi bunurile sau sumele de bani primite în scopul convenit cu sponsorul în România, obligația de a aduce la cunoștința sponsorului orice informații cu privire la stadiul proiectului sau activității ce a făcut obiectul sponsorizării asociației în România, obligația de a deține evidența felului în care au fost utilizate sumele de bani sau bunurile etc.

