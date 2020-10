A treia ediție a Ghidului Meseriilor Viitorului, lansată azi de INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, prezintă cele mai căutate profesii ale viitorului până în 2050: dezvoltatori de software și aplicații IT, directori de vânzări și analiști de marketing și profesioniști în domeniul medical, precum și specialiști în robotică și inteligență artificială.

În România, conform Institutului Național de Statistică, rata șomajului, în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani, a crescut la 15.4% în trimestrul al doilea din 2020, peste nivelul mediu de 13,7% estimat la nivel global de către Organizația Internațională a Muncii.

Elevii, profesorii și părinții, dar și cei interesați de reorientare profesională, vor afla din Ghidul Meseriilor Viitorului care sunt abilitățile-cheie și aptitudinile necesare angajatului pe piața muncii de mâine, profilul de personalitate și calificarea necesare pentru câteva dintre profesiile viitorului, precum și companii românești unde pot practica noile tehnologii.

„Anul pandemic 2020 ne-a arătat puterea și viteza de transformare a omenirii prin digitalizare, a educației și a muncii deopotrivă. Am învățat repede cum să trăim, să învățăm, să lucrăm și să socializăm într-un mod diferit, care e rolul mediului virtual, oportunitățile și riscurile sale, nevoia de echilibru între natură-oameni-mediu digital. Toate aceste transformări accelerate ne-au determinat să revenim cu a treia ediție a Ghidului, cu un nou tur virtual în viitor, îmbogățit, completat și actualizat, bazat pe ultimele rezultate ale cercetărilor asupra economiei viitorului. Am inclus pentru prima dată exemple de companii active în România în domeniile de vârf tehnologic, unde tinerii pot să practice aceste noi realități. Veţi descoperi cum vor arăta, foarte probabil, piaţa muncii şi locurile de muncă, noile oportunități de carieră în Revoluția industrială 4.0 sau Revoluția Digitală. Aceasta aduce transformări majore prin inteligența artificială, robotică, imprimarea 3D, biotehnologii, 5G, realitatea virtuală augmentată sau transportul autonom”, a declarat Andreea Paul, coordonatoarea proiectului și președinta organizației neguvernamentale INACO.

A treia ediție a ghidului este realizată de INACO în cadrul proiectului finanțat de Primăria Sectorului 3 cu fonduri nerambursabile de la bugetul local: „Cetățeni SMART pentru un Sector SMART: Educație digitală în acord cu meseriile viitorului pentru elevii din clasele VII-XIII ale Sectorului 3”. Lansarea acestei ediții va fi urmată de 20 de webinarii derulate în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 3.

Multe dintre conceptele prezentate în a treia ediție a Ghidului Meseriilor Viitorului pot fi testate în primele cinci laboratoare educaționale digitale inteligente din România – Smart Lab 4.0, proiecte pilot ale școlii exponențiale create și dezvoltate de INACO în 2019-2020. Elevii au experimentat noile tehnologii la Școala Generală nr. 45 „Titu Maiorescu”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național „Grigore Moisil” – în București, Smart Lab 4.0 Măgurele, în județul Ilfov, și Smart Lab Călărași, la Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu”.

A treia ediție a Ghidului Meseriilor Viitorului poate fi accesată gratuit pe website-ul Asociației INACO LINK

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate este o comunitate non-profit de manageri, consultanți, analiști, experți în domeniul economic, educațional, conectată la rețeaua de specialiști în economia de stat și privată din România. INACO sprijină prin analiză, investigație, cercetare și propunerea de soluții ridicarea nivelului de competitivitate economică a instituțiilor publice și al mediului de afaceri din România. INACO este o comunitate cu peste 60 de experți voluntari – economiști, sociologi, psihologi, antreprenori, mentori, futurologi, inovatori sociali, specialiști în digitalizare, știință și tehnică, în relații internaționale, branding, comunicare și PR, social shaper, global futurist.

INACO crede că raportarea la tendințele tehnologice, științifice, economice și sociale ale viitorului prin educație non-formală și consiliere vocațională este obligatorie pentru competitivitatea tinerilor, pentru a fi împliniți în viața profesională, prin corelarea propriilor aptitudini și vocații cu alegerile educaționale și profesionale potrivite.

Co-finanțatori privați: Modex și PinkPost

Contributori: Liviu Călin, Alexandra Cernian, Ioana Enache, Constantin Gătin, Carmen Holotescu, Marin Iachimov, Mariana Nicolae, Bianca Petre, Anca Tamaș și Daniela Palade Teodorescu

Consultanți ai ediției a III-a: Ciprian Negură și Andrei Alexandrescu