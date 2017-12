Câștigătoarea sezonului patru iUmor a mărturisit că a fost fericită că a câștigat acest sezon. Faptul că l-a sărutat pe Mihai Bendeac, a făcut-o să devină cunoscută, ba, mai mult, Ana-Maria a adăugat și o glumă despre acest lucru în momentul ei din finală, potrivit click.ro.

“Am fost mulţumită, dar mă aşteptam să fie primit mult mai bine. Ideea e că înainte să intru pe scenă, eu am intrat ultima… Am stat multe ore, înainte să intru la filmare, mi-a fost extrem de rău fizic. Cel mai greu mi-a fost când m-a întrerupt Cheloo, nu mă aşteptam. Exact, au fost câteva secunde în care m-am blocat. Am tras cinci finaluri de emisiune, da. Păi, pentru mine era a doua oară când mă bucuram fals – ai speranţa aia că o să fii tu… ”, a declarat câştigătoarea sezonului patru de la iUmor pentru Antena Stars, conform sursei citate.

