Au trecut doi ani și jumătate de la incendiul din clubul Colectiv, din București, însă rănile din sufletul celor care şi-au pierdut persoane dragi se vindecă greu. Andrei Găluţ, singurul supravieţuitor din trupa „Goodbye To Gravity”, care în seara fatidică de 30 octombrie 2015 îşi lansa în club albumul ”Mantras of War”, se află încă sub supravegherea medicilor, notează click.ro.

Şi acum Andrei se află în străinătate, lucru confirmat pentru Click! de mătuşa tânărului, Nicoleta Belean. “Este tot în străinătate, tot la tratament. Starea lui este în regulă din punct de vedere medical”, a declarat femeia pentru Click!.

