Ilie și Ioana Năstase sunt un fel de Tom și Jerry. După ce a altoit-o, încât a fost necesară intervenția poliției ca să scape vie, iată că bruneta a decis să treacă cu vederea acel episod violent și să-și ierte, totuși, soțul. Fotoreporterii Click! au surprins în exclusivitate marea împăcare dintre cei doi guguștiuci. Nu de alta, dar ar fi și păcat să-i prindă Ziua Îndrăgostiților separați! Ilie s-a îmbrăcat la patru ace ca s-o impresioneze pe focoasa lui.

„O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Tind spre divorţ. Voi vedea în perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a spus Ioana pentru Click! la vremea respectivă. Cum se zice, timpul le rezolvă pe toate și vindecă toate rănile, așa că la trei săptămâni de la evenimente, Ioana a șters tot cu buretele și l-a iertat pe rebelul ei soț care consideră că bătaia e ruptă din rai.

