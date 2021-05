Îl ştim de la Pro TV. A fost corespondent de la Parlament, iar acum face parte din echipa emisiunii “România, te iubesc!”. Alex Dima şi-a deschis sufletul în faţa colegului de trust Cătălin Măruţă şi i-a povestit detalii despre drama prin care a trecut acum 12 ani, dar şi despre revenirea spectaculoasă, de dragul fetiţei lui, Sara, notează click.ro.

Simpaticul reporter Alex Dima (44 de ani) a făcut Seminarul şi Facultatea de Teologie. Ar fi trebuit să fie preot, dar viaţa l-a dus în altă direcţie. Aşa a ajuns la Pro TV. Abia se căsătorise cu Roxana, pe un acoperiş de bloc. A vrut ca momentul în care va spune „Adio, burlăcie!“ să fie cu totul special, aşa că, în cel mai mare secret, i-a organizat prietenei lui o cununie civilă surpriză. Doi ani mai târziu a venit pe lume Sara, dar bucuria lor de tineri părinţi a fost umbrită de o veste care a căzut ca un trăsnet: Roxana avea cancer! Alex a făcut tot ce a putut pentru a o salva, dar şase luni mai târziu s-a stins din viaţă, lăsându-l singur, cu o fetiţă de doar un an şi câteva luni. ”În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat”, a povestit Alex, conform sursei citate.

