Toată lumea îl știe pe actorul Silviu Biriș, însă mulți apropiați au fost șocați să afle că acesta s-a dedicat bisericii și s-a înscris la facultatea de Teologie. Actorul a povestit cum au reacționat cei din familia lui, în special mama, dar și copiii lui, după ce i-a anunțat de alegerea făcută, notează click.ro.

„Băiatul avea 12 ani, iar fata 8 ani, când drumurile mele spre Dumnezeu s-au îndesit. Au venit cu mine, au participat la slujbe, dar am cam exagerat. Și asta i-a îndepăratat atunci. Mă rog mereu să nu sufere copiii mei și să le fie bine. Și mai ales să fie înțelepți. Un copil înțelept e cel care învață din greșelile celorlalți. Nădăjduiesc că în inima lor e Dumnezeu. Altfel, copiii mei sunt cuminți și altruiști. Eva, mai ales, e un foarte bun ascultător la suferințele semenilor ei. Băiatul e foarte atent, își urmărește scopul, dar e cumpătat. El este și acum student și faptul că taică-său a fost student cred că i s-a părut cool. În plus, noua studenție m-a ajutat să-i înțeleg mai bine, chiar să-i motivez cu notele mele și au fost zile când am învățat efectiv cot la cot. A fost superb, asta ne-a creat amintiri frumoase împreună și ne-a apropiat și mai mult. În schimb, mama, când a aflat că am intrat la Teologie, mi-a închis telefonul.”, a povestit Silviu Biriș, potrivit sursei citate.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cum-si-socat-silviu-biris-familia-cu-admiterea-la-teologie-mama-mi-inchis-telefonul