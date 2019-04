Intotdeauna schimbul de idei a dus la evolutie, la progres, asa ca ar putea sa te ajute participarea la evenimentele de business destinate femeilor. Asta pentru ca acolo vei intalni specialisti de la care sigur vei avea ce invata, dar si o multime de femei cu aceleasi interese ca si tine, dornice sa comunice, sa socializeze, sa schimbe idei si sa evolueze.

Da-ti si tu un refresh si participa la a X-a editie a conferintei Femei de cariera, un eveniment cu traditie in randul femeilor interesate de cariera, afaceri si antreprenoriat.

Iata cateva dintre avantajele pe care le ai daca participi

Te detasezi si vezi cu alti ochi afacerea ta

Iesi din mediul tau si intra in contact cu femei de afaceri din zone diferite de business. Sa incerci sa intelegi un alt business te va face sa privesti afacerile dintr-o perspectiva noua, care te poate ajuta si pe tine, in afacerea ea. E ca si cum te-ai detasa, te-ai indeparta si ai vedea nu doar in amanunt, ci in perspectiva afacerea pe care o conduci. Si asta te poate ajuta sa gasesti idei si abordari noi, benefice activitatii tale de zi cu zi si cresterii business-ului tau.

Obtii un feedback onest cu privire la produsele si serviciile tale

Curiozitatea si interactiunea sunt specifice unor astfel de intalniri. Si de ce sa nu iti lasi business-ul analizat de alte femei de afaceri, de alte antreprenoare, care pot sa iti spuna care par sa fie plusurile si minusurile afacerii tale. Intotdeauna e de apreciat si benefic feedback-ul celorlalti . pana la urma, e greu sa fii obiectiv cand esti prea implicat si oamenii noi pot sa iti spuna cum percep afacerea sau serviciile si produsele tale.

Mai multa vizibilitate pentru tine si afacerea ta

Pentru un plus de vizibilitate, poti opta nu doar pe simplul bilet de acces la eveniment, ci pentru un pachet de promovare, care se adapteaza afacerilor mici, dar care ofera un plus de vizibilitate. Vrei sa fii pentru 30 de secunde in fata tuturor si sa vorbesti despre business-ul tau? E o buna ocazie sa atragi atentia asupra ta si sa poti porni astfel discutii interesante in sesiunea de networking care urmeaza aceste prezentari.

De asemenea, si compania ta va beneficia de mai multa expunere prin intermediul catorva elemente de promovare: prezenta materialelor de promovare in sala, expunerea unui rollup la eveniment, dar si aparitia brandului tau in cateva poze din albumul conferintei. Mai multe detalii despre pachet gasesti aici. Vei vedea ca e un pachet perfect daca ai un buget mic de promovare, insa iti doresti expunere atat la locatie, cat si online.

Si avantajele continua, insa cel mai bine ar fi sa descoperi singura cat de mult te poate ajuta pe tine, participand la evenimentul din 23 mai. Afla mai multe detalii si inscrie-te in pagina evenimentului.

Printre sponsorii care sustin evenimentul se numara SEOmark.ro, sponsor princial, dar si Answear sau All To Know, care s-au alaturat ca sponsori secundari ai conferintei.

Evenimentul va fi moderat de Dorina Florea, pe care probabil o stii deja de la pupitrul Telejurnalului de la ora 14 si de la 20, programe de stiri difuzate la TVR1.

In plus, evenimentul este mediatizat si de: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, Fashion8, LivePR, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, PR2Advertising.ro, Profitinfo, PRwave, Ziare.com.