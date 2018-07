Te-ai intrebat vreodata de unde provine acest obicei de a afla semnificatia numelui? Onomastica este disciplina care se ocupa cu studierea originii, formarii, dar si a evolutiei numelor. Cu siguranta ca stiai de onomastica pana acum, insa doar ca reprezentand ziua numelui. Aceasta insa ne arata si de unde provin numele noastre, dar si ce inseamna cu adevarat, dincolo de o simpla rostire a acestuia.

Semnificatia numelui este de mult timp studiata, mai ales in trecut atunci cand oamenii chiar dadeau importanta semnificatiei numelui lor. Acestia credeau cu tarie ca numele lor este unul predestinat si nu luau in calcul sa le placa sau nu numele lor. Ba chiar, din momentul in care aflau care le este destinul predefinit de numele lor, toata viata lor si-o ghidau in jurul acestuia.

Semnificatia numelui si destinul

Primirea unui nume este un dar, asadar si aflarea semnificatiei acestuia este destul de importanta. In unele texte biblice chiar se precizeaza faptul ca exista o legatura de natura spirituala intre numele pe care o persoana il are si misiunea ei pe pamant. Totodata este vorba si despre o vibratie energetica ce o va simti persoana a carei nume il are, in functie de semnificatia acestuia.

Cu ce te ajuta sa stii semnificatia numelui?

Desi in ziua de astazi majoritatea oamenilor nu dau importanta semnificatiei numelui propriu, se spune ca acesta poate influenta destinul. Odata primit, numele va contribui la formarea identitatii persoanei care il primeste. De aceea botezul este un eveniment foarte important din viata oricarui om, deoarece atunci fiecare primeste un nume care il va urma toata viata.

Dar de ce este bine sa stii ce semnifica numele tau? Deoarece vei putea cunoaste ce iti rezerva destinul, dar si pentru a afla cum te poti descurca mai bine in viata, sa stii cum sa treci peste dificultati. Mai pe scurt, daca iti cunosti destinul numelui iti poti face, intr-o oarecare masura, viata mai usoara. Si oricum, cine nu este curios sa stie ce inseamna numele lui.

Te tenteaza sa cunosti semnificatia numelui tau?

Acum ti-ai facut o idee despre ceea ce inseamna semnificatia numelui, de unde provine acesta si cel mai important, ca iti influenteaza intregul destin. Nu mai ramane decat sa afli ce semnifica numele tau si cine stie, poate vei afla lucruri chiar interesante de care chiar nu stiai.

Sursa articol si mai multe detalii: Afla care e semnificatia numelui tau.