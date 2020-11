Scopul unei afaceri online e sa aiba un profit cat mai mare, deci cat mai multe comenzi, insa asta presupune si sa ai un numar suficient de mare de potentiali clienti interesati de ceea ce vinzi. Prin urmare, optimizarea unui site e esentiala daca ai un business sau un magazin online. Optimizarea SEO e varianta care iti aduce vizitatori din Google in mod natural, gratuit, de calitate. Si aici te poate ajuta si YouTube.

Cum te ajuta YouTube in optimizare? Foarte curand, videoclipurile de pe YouTube vor ocupa primele pozitii in Google in cele mai multe domenii, deci e o tendinta de care trebuie neaparat sa tii cont. Nu astepta pana cand motorul de cautare va fi invadat de canale de youtube, pentru ca vei in urma concurentei tale. Opteaza cat mai curand sa iti creezi un canal de YouTube asociat afacerii tale, pe care sa il cresti si sa il intretii.

De altfel, opotunitatea despre care iti spuneam mai sus e cu atat mai clara inca din luna martie, cand in urma unui update facut de Google, videoclipurile au inceput sa fie mult favorizate. In imaginea de mai jos poti vedea cum a contribuit acest update la cresterea SEOmark.ro.

Imaginea prezinta modul in care a crescut traficul din Google pentru videoclipurile SEOmark si cum a fost directionat trafic din Google chiar in paginile de pe SEOmark.ro care aveau asociat un video. Deci sa ai un canal de youtube nu e benefic doar pentru imagine, ci si pentru cresterea traficului pe site-ul tau.

De ce si cum te va ajuta YouTube sa cresti in Google

1.Youtube e in familia Google

Youtube ii apartine lui Google si, asa cum a incercat sa isi creasca G+ , asa va face tot posibilul sa creasca YouTube. Totusi, avand deja o atat de mare tractiune si fiind deja un produs bun si cautat, cu siguranta ca Youtube va avea o soarta mult mai buna.

2.Google isi rotunjeste veniturile prin Youtube

Google castiga bani din Youtube, deci are toate motivele sa prioritizeze acest tip de continut. Toata reclama pe care o are un canal de youtube este monetizata si banii sunt impartiti intre posesorului contului si Google. Deci de ce ar promova site-uri si nu propriile canale de monetizare.

3.Google tine cont de tendinte

E un adevar faptul ca videoclipurile raspund cel mai bine anumitor cautari si au un impact mai mare. Oamenii vor sa se informeze in prima faza, deci sa le oferi informatii suplimentare in format video este aproape ca si cum le-ai face o prezentare de vanzari fata in fata. E benefic atat pentru utilizator, care intelege mult mai bine ce ofera produsul (vede care sunt dimensiunile, cum functioneaza etc), dar si pentru vanzator (poate sa demonstreze care sunt beneficiile acelui produs).

Asadar, cum folosim YouTube in favoarea noastra?

Pasul 1. Creeaza-ti un canal de Youtube

Daca e vorba despre un canal asociat unei afaceri, cele mai potrivite sunt tutorialele cat mai bine realizate. Sigur ca asta presupune un anumit buget, insa un canal de Youtube este o investitie care va reprezenta cat mai bine compania ta.

Pasul 2. Fa-ti un plan de SEO

Sa faci videoclipuri e perfect ok, insa nu uita de SEO. Optimizeaza videoclipurile tinad cont de cele mai bune cuvinte cheie, pentru a putea aduce mai multi utilizatori targetati.

Pasul 3. Promoveaza

Ai videoclipuri SEO, interesante si relevate pentru afacerea ta, insa nu ai vizitatori? Continutul SEO nu e suficient, e nevoie si de promovare. O varianta foarte buna e sa creezi cate un articol pentru fiecare video si sa faci cross linking. Pentru ca atat materialul video, cat si cel scris pot sa primeasca separat trafic din Google, pune link spre articol si in descrierea videoclipului de pe YouTube si videoclipul in articol.

Asta te poate ajuta sa primesti trafic din YouTube, in cazul in care videoclipul tau e gasit prin cautarea cuvantului cheie direct in campul de cautare al canalului.