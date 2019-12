In fiecare an, noaptea de Revelion este ocazia perfecta de a straluci, in atentia tuturor celor dragi. E alegerea ta cum te imbraci, ce coafura alegi sa porti si cum accesorizezi tinuta, insa Cupio iti ofera in acest an o ocazia de a te asigura ca vei fi in centrul atentiei.

O intreaga campanie de iarna dedicata tie. Campania „Let it Glow” e ocazia perfecta pentru a te pregati de Revelion. Iar pentru ca iarna asta suntem cat se poate de glam, Cupio ne ofera cateva dintre cele mai ravnite produse la reducere.

Cum sa-ti realizezi cea mai frumoasa manichiura de revelion

Unghiile pot fi oglinda imaginii unei femei. Iar petrecerea de Revelion nu e o simpla ocazie la care poti spune pas unei manichiuri in trend. Ai o singura sansa in an pentru a straluci cu adevarat, deci nu uita ca manichiura spune totul despre tine si te poate face sa stralucesti sau din contra.

Tocmai de aceea, in acest an, in campania „Let it Glow” Cupio iti ofera kiturile de manichiura cu 20% reducere. Zeci de nuante coloristice pentru oja semipermanenta si pentru lacurile de unghii, dar si kituri complete de manichiura pentru acasa, de la Cupio.

Poti alege pentru manichiura ta orice culoare, asortand tinuta cu unghiile sau alegand o manichiura speciala, pentru o pata de culoare.

Indrazneste sa crezi in tine! Alege oja semipermanenta termica glitter Marshmellow sau Victorian Grace pentru un joc de nuante care se schimba in functie de temperatura si care te va scoate in evidenta.

Iar daca doresti sa fii in trend cu adevarat, poti lua in calcul si culoarea noului an, in care vei intra cu zambetul pe buze. Cupio iti pune la dispozitie nuanta Thermo Lagoona din cadrul colectiei de oje termice, pentru a imita un albastru pur, cu nuante oceanice, in ton cu noile culori Pantone ale anului 2020.

Poti alege, insa, si nuante prietenoase din colectia Gum Base. Nuanta Amazon este una dintre cele potrivite. Iar daca doresti unghii de o culoare mai deschisa, tot intr-o nuanta de albastru, poti alege culoarea Aether Blue – un turcoaz care-ti va face unghiile sa se evidentieze in orice moment.

Ce farduri poti folosi pentru a incerca make-up-ul perfect de Revelion

Credeai ca surprizele Let it Glow se opresc aici? Nici gand. In kiturile de make-up Cupio ai portfardul gratuit acum, pentru a te putea bucura de cel mai frumos make-up in seara de Revelion.

In gama de make-up Let it Glow vei putea gasi sute de tipuri de glittere pentru fata si corp. Deoarece in noaptea de Revelion notiunea de glam capata o cu totul alta nuanta. Tu vei fi cea care va da tonul petrecerii.

Te vei putea folosi de aceste mici trucuri, combinand seturile de glittere pentru a conferi siluetei tale un impact vizual de neuitat. Alege culori puternice, precum visiniul sau auriul, in combinatie cu albastrul rece, pentru a evoca misterul.

Sau foloseste-te de un roz si o nuanta calda de galben matur pentru a fi in trend. Poti alege orice culoare iti doresti.

Incearca si kiturile complete de make-up: Glow by Muah kit, Cupio Glam Kit sau Eye Glow Kit, pentru a-ti scoate in evidenta ochii.

Poti gasi toate aceste produse in campania Let it Glow de la Cupio.

Mai ramane sa imbraci rochia preferata si sa te incarci cu energie, pentru ca in noaptea dintre ani te asteapta o cu siguranta o petrecere glam. Noaptea in care tu alegi sa fii pe primul loc. Distractie placuta.