Tablourile sunt niste obiecte decorative care pot pune in valoare orice locuinta. Acestea pot sa umple chiar si un spatiu gol, mai exact un perete gol, iar incaperea sa arate mult mai bine si mai primitoare. Tablourile pictate sunt alegerea ideala atunci cand vrei ca livingul sau dormitorul tau sa aiba un plus de originalitate, mai ales ca pictorii concep opera de arta unice.

Insa oricat de creativ ai fii este posibil ca atunci cand asezi un tablou pe perete sa nu fie tocmai pozitionarea potrivita. Mai jos poti vedea cateva sfaturi utile si reguli de care sa tii cont pentru ca aranjarea lor sa fie armonioasa si sa iti puna in avantaj spatiul in care locuiesti sau lucrezi.

Asezarea pe perete a tablourilor mari

Tablourile de dimensiuni mari atrag orice privire si devin centrul atentiei in orice incapere in care sunt asezate. Se potriveste de minune intr-un spatiu generos, cum ar fi livingul, pe un perete deasupra canapelei. Cu toate acestea, tablourile mari nu trebuie sa fie si mai mari decat mobilierul deasupra caruia este asezat. Un alt sfat important este ca pe acel perete sa nu mai existe nici un alt obiect decorativ.

Cum poti sa asezi tablourile mici pe perete

Tablourile mici sunt ideale pentru spatiile restranse sau pentru cei care doresc un spatiu cat mai aerisit. Acestea pot fi expuse chiar si cate trei in rand, la o distanta mica de cativa centimetri pentru a arata cat mai bine. Insa atunci cand vrei sa pui in spatele canapelei un tablou mic, trebuie sa acoperi pe orizontala cam doua treimi din lungimea acesteia. Astfel, daca acea canapea este foarte mare, un singur tablou mic nu va avantaja vizual spatiul.

Tablourile pe mai multe dimensiuni si cum se aseaza pe perete

Atunci cand vrei sa iti amenajezi locuinta cu tablouri de diferite dimensiuni trebuie sa tii cont de un oarecare echilibru, altfel risti sa nu le aranjezi in armonie. Focuseaza-te pe o linie imaginara de-a lungul careia vrei sa aranjezi tablourile, indiferent de dimensiunile lor. Chiar daca ai tablouri mai mici sau mai mari, acestea vor arata echilibrat daca tii cont de acest aspect. In cazul in care nu stii exact cum sa faci asta, te poti folosi de o schita pe care o poti concepe inainte sa incepi sa le montezi propriu-zis pe perete.

Distanta la care se aseaza un tablou pe perete

Desi pana acum te-ai obisnuit sa aranjezi tablourile la o distanta aproximativa, dupa cum ti se pare ca arata bine, trebuie sa stii si care sunt regulile de fapt in acest sens. Distanta de la podea pana la mijlocul tabloului trebuie sa aiba o dimensiune de 1.5 metri. Aceasta regula se aplica pentru peretii in care nu ai mobila, astfel obiectele de arta pot fi privite mai usor, indiferent de inaltimea celui care le observa.

Daca vrei sa pui un tablou deasupra unui fotoliu sau canapea, trebuie sa alegi o distanta de 20 cm fata de aceasta. Si nu in ultimul rand, nu da direct gauri in pereti pentru a pune tablou, mai intai foloseste-te de o banda de lipit pentru a vedea daca iti place cum este pozitionat.

Modul de asezarea a tablourilor langa usi

In cazul in care te gandesti sa pui un tablou langa usa de la intrare sau chiar dupa o usa din camera, conteaza foarte mult cu aranjezi ramele. Pentru un aspect cat mai placut este indicat ca acestea sa fie paralele cu marginea usii si sa nu te axezi pe centrul acestora. Totodata nu folosi tablouri foarte mari care iti pot ocupa foarte mult din spatiu.

Tablourile asezate in functie de destinatia incaperii – locuinta sau birou

Daca pana acum nu ai dat importanta acestui aspect, afla ca asezarea tablorilor pe perete nu trebuie sa fie intamplatoare atunci cand ne gandim ce facem in acea incapere. De exemplu, daca este vorba despre un dormitor sau un living, tablourile trebuie sa fie aranjate astfel incat sa ofere confort si relaxare. Simetria este foarte importanta, astfel tablourile se aseaza intr-o maniera lejera printr-o combinatie de mai multe dimensiuni.

In cazul in care doresti sa iti pui in birou un tablou pe perete va trebui sa tii cont de o anumita aranjare. Astfel, iei ca reper centrul aranjamentului care trebuie sa fie cat mai evident iar pe margini tablourile sa fie de aceeasi dimensiune. Poti sa optezi si pentru trei tablouri egale de exemplu, dar cel din mijloc sa fie diferit ca si aspect.