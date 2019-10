Au disparut zilele in care serviciile bancare erau standardizate si destul de restrictive. Evolutia tehnologiilor digitale, schimbarea preferintelor consumatorilor si cresterea concurentei creeaza noi provocari pentru banci. Noi, consumatorii, suntem obisnuiti acum cu instrumente digitale convenabile si cu tehnologie in toate domeniile vietii noastre.

Astazi, folosim o mare varietate de canale pentru a comunica cu brandurile. Folosim aplicatii, platforme si site-uri web de toate tipurile pentru a medita, a ne exercita, a ne distra sau chiar si pentru a ne urmari zilnic somnul. De aceasta flexibilitate vrem sa avem parte si cand vine vorba despre banci si serviciile pe care le ofera.

Drept urmare, majoritatea bancilor au inceput sa sufere transformari de digitalizare si au inceput sa concureze intre ele pentru a castiga increderea cat mai multor clienti prin diferite modalitati de promovare online si nu numai. Cu toate acestea in ziua de azi multe dintre solutiile lor digitale sunt inca dezamagitoare in ceea ce priveste modul in care traduc experientele bancare. Succesul depinde acum de a ne concentra cu fermitate asupra consumatorului si de a adauga valoare reala pentru fiecare interactiune. Este necesar sa se echilibreze satisfacerea nevoilor clientilor traditionali cu valoarea adaugata pe care noile tendinte si inovatia tehnologica le poate adauga pentru a imbunatati procesele si experientele.

Deci, cum va arata banca viitorului? Ce tendinte si schimbari modeleaza modul in care ne vom gestiona finantele in viitor?

Pana in prezent bancile abia au atins unele tehnologii care au devenit deja foarte puternice pe pietele de consum, precum asistentii vocali. Astazi, multi consumatori (25% din consumatorii americani, potrivit Bain & Company) folosesc instrumente precum Siri, Alexa sau Google Assistant pe smartphone-urile lor sau Alexa sau Google Home acasa (aproape o cincime).

Chatbot-urile devin adevarati consilieri financiari si ofera experiente mai personalizate

Aceasta tehnologie faciliteaza comunicarea in doua sensuri si in multe cazuri chiar inlocuieste canale precum telefonul, e-mailul sau textul, permitand clientilor sa puna intrebari sau sa solicite servicii folosindu-se de chat.

Drept urmare, in ultimii doi ani s-a inregistrat o crestere a numarului de banci care au adoptat agenti conversationali automatizati. „3 din 4 institutii financiare vad chatbot-urile ca pe o oportunitate profitabila de investitii”, a dezvaluit un sondaj industrial.

Astazi, aceasta tehnologie este folosita in principal pentru a oferi clientilor servicii rapide si asistenta tranzactionala, gestionarea sarcinilor, cum ar fi anchetele de sold, detaliile contului bancar, interogari de imprumuturi etc., eliberarea timpului reprezentantilor serviciului clienti pentru probleme complexe.

Integrati cu datele istorice potrivite, software-ul de comportament predictiv si alte platforme de analiza inteligente, chat-urile vor intelege obiceiurile de cheltuieli, vor crea sfaturi financiare adaptate pentru clienti si ii vor ajuta sa gestioneze si sa economiseasca bani.

Filialele vor prelua noi roluri, combinand servicii digitale si fizice

Cu siguranta sucursalele bancilor nu vor disparea in viitor, un studiu recent Accenture precizeaza faptul ca accesul facil la o sucursala este cel de-al treilea cel mai mare motor al loialitatii clientilor pentru banci. Dar, pe masura ce mai multe servicii bancare migreaza online, clientii cauta o experienta placuta care imbina fizicul si digitalul intr-o maniera perfecta, in special atunci cand este vorba despre diferite grupe de varsta.

Asa cum am mentionat anterior, consultanta automatizata cu privire la serviciile bancare devine din ce in ce mai accesibila, dar nu va inlocui complet serviciile umane. Tranzactiile zilnice si operatiunile bancare, cum ar fi transferurile, depozitele si deschiderile de conturi se vor muta tot mai mult spre digital. Sucursalele vor deveni destinatia numai pentru sfaturi complexe si solutionarea problemelor.

In ciuda interesului declarat de clienti de a vedea mai mult sprijin automat, capacitatea de a face o reclamatie (67%) sau de a solicita sfaturi despre produse complexe, cum ar fi ipotecile (61%) cu un consilier uman este considerata ca fiind cele mai importante caracteristici ale sucursalelor in viitor.