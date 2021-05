Sâmbătă, 29 mai, ora 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu și având în vedere prevederile legale privind combaterea răspândirii COVID-19, au efectuat un control la o unitate economică din localitatea Măriței.

În incinta restaurantului avea loc un eveniment privat – cumătrie, unde au fost identificate aproximativ 40 de persoane.

Față de organizator dar și față de administratorul unității a fost luată măsura sancționării contravenționale, conform Legii 55/2020 cu amendă în valoare de 3000 lei fiecare.

Totodată evenimentul privat a fost întrerupt, iar până la plecarea polițiștilor de la fața locului, persoanele participante la eveniment au părăsit locația, fiind sancționate cu avertisment.