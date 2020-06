Un cumplit accident rutier s-a produs luni seară la iesirea din Gura Humorului spre C-lung Moldovenesc (în zona Peco Socar) când două mașini sau ciocnit violent. ”Au fost imlicate două autoturisme cu 4 persoane câte două în fiecare masină. O persoană, bărbat, a fost proiectată în afara uneia dintre mașini. Din nefericire, a fost declarată decedată. Celelalte 3 persoane nu necesită îngrijiri medicale”, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Au intervenit pompierii militari cu un echipaj pentru descarcerare și o ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță.

