Un nou accident rutier grav s-a petrecut de această data la Rădăuți. Potrivit ISU Suceava, au fost implicate cu trei autoturisme și șase persoane dintre care doi minori în vârstă de 5 și 9 ani. ”O persoană a fost extrasă din autoturism în stare de inconștiență și i se aplică manevrele de resuscitare. Intervin la fața locului pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Rădăuți cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2) cu sprijinul a trei ambulanțe SAJ”, transmite ISU Suceava. Cei doi minori împreună cu mama lor au fost transportați la spital.



