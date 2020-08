Vineri la prânz o patrulă din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Ipoteşti a oprit pentru control pe raza comunei Fântânele autoturismul cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un localnic de 41 de ani.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti în bazele de date, s-a constatat faptul că, autorizaţia de circulaţie provizorie este expirată din data de 15.10.2019, iar conducătorul auto are permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier din data de 07.10.2019.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducere sub influenţa alcoolului”, ,,punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și, ,,conducerea unui vehicul fără permis”, iar în urma probatoriului administrat s-a dispus reţinerea bărbatului de 41 de ani, acesta fiind încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.