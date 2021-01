Cunoscutul medic psihiatru sucevean, Alexandru Paziuc, s-a vaccinat, deja, anti-COVID. Dumnealui a trecut prin infecția cu noul coronavirus. Doctorul Paziuc a declarat, la Radio Top: „Mi-am respectat programarea și m-am dus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc la ora 08.00. Mi-au făcut vaccinul, mi-am luat adeverința, totul e-n regulă. Mi se pare un gest de responsabilitate pentru mine, pentru cei care sunt aproape de mine. Sunt medic și, vorba ceea, suntem în prima linie și oricând există un risc. Vaccinarea reprezintă un lucru absolut normal și firesc. M-am vaccinat pentru a-mi întări și pentru a-mi stimula în continuare imunitatea, dar și dintr-un sentiment de responsabilitate. Sunt medic, am văzut că sunt multe discuții și în spital, și-n spațiul public. Și-atunci am zis că dacă noi, medicii, care știm, am trecut prin boală și avem o pregătire nu dăm un exemplu vizavi de vaccinare, ce să le cerem altora, care din lipsă de educație, din lipsă de informare suficientă comentează așa cum comentează și până la urmă suferim cu toții”. Alexandru Paziuc a mai spus că a doua doză de vaccin anti-COVID îi va fi administrată peste două săptămâni. El a afirmat: „Eu cred că rezultatul cercetărilor demonstrează foarte clar că rapelul trebuie făcut în perioada anunțată de producător, pentru că acest vaccin sau bucățică de virus atenuat, pentru a întări efectul lui trebuie să existe a doua doză care să vină să întărească sistemul imunitar al persoanei vizavi de virus”. Medicul psihiatru a adăugat: „Probabil că prima formă prin care noi suntem vaccinați nu este suficient de stimulatoare pentru sistemul imunitar. Și atunci e nevoie de un fel de al doilea rapel”.

