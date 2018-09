In data de 24 septembrie, Anatol Basarab va sustine pentru prima data cursul de Numerologie Karmica, in Suceava.

Durata cursului este de o saptamana si ne vom intalni de luni pana vineri de la ora 18.00 la ora 22.oo pentru a descoperi impreuna simbolurile ascunse in spatele numerelor.

Pentru informatii referitoare la curs si inscrieri va rugam sa contactati organizatorul : 0742483333 sau office@alexaevent.ro

Locurile sunt limitate.

Cost curs 950 lei in limita locurilor disponibile in sala

Rezervarea ferma se face în baza unui avans de 300 lei. Detalii si inscrieri la 0742483333 sau office@alexaevent.ro

Atunci cand vorbim despre karma, vorbim despre acel circuit energetic “cauza si efect”, efect care la randul lui devine o cauza pentru un alt efect.

Invatam totul despre numerele karmice si impactul lor asupra vietii noastre, despre datoriile karmice si influenta lor asupra destinului nostru si descoperim impreuna lectiile karmice cat si modalitatile de rezolvare si indreptare a greselilor savarsite de noi in vieti anterioare.

Obiectivul principal al cursului este decriptarea karmei, utilizand informatiile existente in cele 3 secvente a zilei de nastere a fiecaruia ( zi, luna si an) ce ne vor ajuta in aflarea informatiilor necesare, eficiente si suficiente in lucrarea fireasca de a te elibera de tendintele karmice a vietilor trecute si de a-ti pozitiva karma pe care o produci in mod continuu in viata actuala. Finalitatea demersului este chiar calitatea vietii tale prezente si a celei viitoare.

Vom afla raspunsul la intrebarile :

Cum ne influenteaza viata anterioara prezentul?

Ce este karma si dharma? Definire, calcul si utilizarea informatiilor din perspectiva numerologica.

Care sunt datoriile karmice acumulate in trecut?

Ce este o lectie karmica?

Care este sarcina pe care trebuie sa o indeplinesti in aceasta viata pentru a putea fi fericit?

Care este semnificatia numerelor karmice si cum le interpretam?

Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care vom gasi raspunsul impreuna, in cadrul acestui curs.

Cui se adresează acest curs:

Cursul se adresează tuturor oamenilor care vor sa îsi înțeleagă propria viața, năravurile și apucăturile. Nu trebuie sa cunosti matematica sau sa faci operațiuni matematice complicate. Este suficient sa va cunoașteti datele de naștere. In egala măsura, cursul se adresează bărbaților și femeilor, tinerilor și vârstnicilor.

Te-ai gândit vreodata de ce in anumite situații reacționezi sau acționezi in așa fel încât tu pe tine însuți nu te recunoști?

In unele situații de viața, constați ca ai anumite apucături, frici și tendințe care nu prea îți sunt caracteristice. De unde vin, din senin, tot felul de frici sau temeri, apucături și năravuri?

Ce vor ele sa spună? Al cui ecou sunt ele? Despre ce ne vorbesc? Dacă nu ai observat aceste lucruri la tine, cu siguranța le-ai observat la părinți, frați surori sau prieteni. Ai observat ca uneori, acestia se comporta ca și cum nu ar fi ei; astfel încât nici tu si nici ei nu pot găsi o explicație logica pentru aceste comportamente. Unii spun ca astfel de apucături vin din viața anterioară, alții spun ca vin din subconștient iar alții vorbesc de karma.

Hai sa ne clarificam cu toate aceste aspecte ale ființei umane, in mod matematic, precis și exact!

Te astept sa te descoperi atat pe tine cât și pe apropiații tai, cărora le cunosti data nașterii.

In 29 septembrie te asteptam la Suceava pentru conferinta si Lansare carte!

Program:

12.00-18.00 – Conferinta Mistica si magia feminina – pret bilet 100 lei

18.30-19.30 – Lansare carte „Anul devenirii tale” – intrare gratuita + sesiune autografe – nu necesita inscriere in prealabil!

DETALII CARTE „Anul devenirii tale”

Anatol Basarab – psiholog și numerolog

autorul cărților „Proprietarul Galaxiei”, „Viața care ne trăiește” și „Numerologia în viața fiecăruia”

Adriana Nicolae – psiholog și trainer

autoarea cărții ”English for Tourism Professionals and Staff” (tradusă și în limba germană)

„Anul devenirii tale” reflectă esenţa cunoașterii psihologice, parapsihologice și numerologice a autorilor și abordează cele mai importante teme ce ţin de viaţa fizică, afectivă și spirituală a oamenilor.

Informaţii practice, prezentate clar și concis în opt sinteze accesibile!

Temele colecției

Rânduri despre Iubire

Rânduri despre Relații

Rânduri despre Familie

Rânduri despre Sănătate

Rânduri despre Rolurile noastre

Rânduri despre Jocurile din relații

Rânduri despre Lumea în care trăim

Rânduri despre Legile Universului

De ce sunt oamenii nefericiți, neîmpliniți și suferă? Pentru că – undeva, cumva, în relație cu cineva – ei greșesc. Au o viziune falsă, îngustă și incompletă asupra realității.

Ce este scris aici poate fi un ghid de orientare prin viață – tot ceea ce ai nevoie ca să înțelegi cum să te raportezi corect la realitate – sau încă un obiect din biblioteca ta.

Cartea aceasta poate fi pentru tine sămânța cunoașterii: după ce o vei fi citit, este rândul tău. Dacă solul este roditor, iar tu te vei îngriji să uzi semințele, vei culege apoi și roadele.

Tu alegi ce sens îi oferi acestei cărți în viața ta.

Ce vei citi în această carte te va durea. Dar ceva deja te doare, altfel nu ai vrea să vezi ce este scris aici. Dacă tot exiști pe acest pământ, ce-ar fi să îți realizezi propriul proiect de viață și să îl trăiești așa cum ți l-ai propus?

DETALII CONFERINTA MISTICA FEMININA!

“Femeia poate sa transforme orice prost intr-un intelept si orice intelept intr-un prost.”

Principalele subiecte dezbatute in cadrul acestei conferinte sunt :

Arhetipul femeii mistice

Parul femeii. Puterea si magia lui

Simbolurile feminine

Rolul femeii pe Pamant si recuperarea sacrului feminin

De la femeie obisnuita la femeie spirituala

Rolurile traditionale ale femeii

Reguli simple de magie familiala

Magia prosperitatii

Feminitate si seductie

Feminitate dincolo de sabloane

Femeia vrajitoare si femeia zeita

Magia sexuala. Energia aspiratoare a femeii

Visele si importanta lor

Fertilitate, fecunditate si rolul feminitatii

Puterea femeii asupra barbatului si asupra lumii

Femeia vedica

Unde şi când ne întâlnim?

Suceava, locatia se va transmite celor inscrisi odata stabilita!

29 septembrie 2018, 12.00-18.00

Ce presupune?

Cost intrare 100 lei. Se achită la intrare în baza rezervării prin formular: https://alexaevent.ro/2018/07/17/anatolbasarabsv/

Află mai mult!

Născut în Republica Moldova a fost de mic pasionat de știința numerologiei începându-și studiul de la vârsta de 12 ani, în prezent fiind renumit pentru prezicerile dobândite pe calea analizelor numerologice.

Anatol Basarab este un renumit psiholog și un înfocat pasionat al numerologiei cu studii aprofundate în parapsihologie.

Fiind pasionat de științele spirituale a studiat Medicina Populară la Academia Secenov din Moscova obținând diplome de calificare în diferite domenii cum ar fi: cristaloterapia, fitoterapia, cromoterapia și meloterapia.

Însetat de cunoaștere și acumularea informațiilor în diferite domenii, el studiază bienergetica, diagnostica și terapia prin metode netradiționale la Asociația Republicană Știința din Chișinău, mai târziu devenind un membru fondator al organizației „Omul Viitorului” în cadrul aceleiași asociații. Aici continuă cu studiul psihologiei pe care îl continuă în momentul când se decide să își mute domiciliul în România unde își obține diploma de licență și masterat în specializarea Psihologie și Pedagogie în cadrul facultății Spiru Haret.

Studiul său în domeniul parapsihologiei începe în universitățiile din Moscova și continuă în cele din București devenind membru diverselor asociații și organizații de psihologie ezoterica și spirituală cât și medicina complementară atât din țară cât și din străinătate.

Este membru al OSHO Academy of Initiation din India fiind cunoscut sub numele de Swami Nirdosh Atikant.

Nevoia de a-și ajuta semenii și de a le împărtăși cunoștințele sale îl îndeamnă spre scris, publicându-și prima carte în anul 1998 sub numele de „Proprietarul Galaxiei”. Urmează „Numerologia în viața fiecăruia” în anul 1999 , „Viața care ne trăiește” publicată în 2009 și cea mai recentă „Numerologia în viața fiecăruia” varianta reeditata și adăugită, în 2017