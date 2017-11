Liceenii talentați la muzică, desen sau pictură sunt invitați să aplice pentru una dintre cele 50 de burse anuale din cadrul programului Bursele stART, până în data de 24 noiembrie. Programul este organizat de Provident Financial România, în colaborare cu Școala de Valori, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale.

Bursele stART este un program care sprijină anual 50 de liceeni talentați la muzică, desen sau pictură să-și cultive pasiunea și talentul. Complementar burselor, tinerii vor avea oportunitatea de a participa la sesiuni de consiliere profesională, în care vor învăța cum să-și contureze traseul artistic și cum să abordeze procesul de învățare într-o manieră antreprenorială.

Viitorii bursieri sunt liceenii preocupați de dezvoltarea lor în domeniul artistic, care fac deja parte dintr-un club de muzică, pictură sau desen sau sunt înscriși într-o instituție școlară de profil din România și au câștigat premii la concursuri naționale sau internaţionale de specialitate.

Programul oferă:

Bursele sunt anuale și vor fi acordate în tranşe lunare în perioada ianuarie-decembrie 2018. Cu ajutorul lor, cei 50 de adolescenții pot achiziționa materiale, instrumente și echipamente necesare cultivării talentului și vor putea participa la concursuri naționale, expoziții, concerte sau la cursuri de perfecționare în domeniul artistic ales.

Andreea Oana Şimon, bursiera stART la Muzică în ediția 2016-2017, ne povestește:

“Muzica îmi este pasiune, dar şi medicament; este o modalitate de a scăpa de probleme. Studiez muzica tradițională. Am ales folclorul românesc deoarece vreau să duc mai departe muzica autentică şi nu vreau ca tradițiile şi obiceiurile să se piardă. Chiar dacă nu au crezut multe persoane în mine, familia mi-a fost mereu alături şi m-a susținut în tot ceea ce fac. În ciuda descurajărilor, a eşecurilor şi a fricii, nu am dat niciodată înapoi din drumul meu, oricât de greu ar fi fost. Așadar, vă spun și vouă să nu vă lăsați doborâți de primul obstacol care vă iese în cale! Voi să fiți primii care credeți în voi şi în forțele voastre! Și nu uitați: mereu te întorci la ceea ce iubești, oricât de târziu. Acum am devenit mai puternică şi într-o zi îmi voi trăi şi cele mai mari visuri pe care le am!”

Calendarul ediției 2018:

Înscrieri: 20 septembrie – 24 noiembrie 2017

Jurizare: 12 – 14 decembrie 2017

Afişarea listelor cu bursierii pe pagina proiectului: 29 decembrie 2017

Durata bursei: ianuarie – decembrie 2018

Înscrieri

Dosarul de înscriere, însoțit de anexele completate, trebuie trimis până în 24 noiembrie 2017 (data poștei sau data primirii e-mail-ului cu toate documentele completate) la adresa de e-mail burselestart@scoaladevalori.ro sau prin poștă/curier la adresa Str. Ion Nistor, nr. 2, Mezanin, ap. 1, Sector 3, București, cod poștal 030041. Pe plic se menționează: Pentru Programul Bursele stART.

Selecția beneficiarilor burselor va fi realizată de către o comisie specializată, care va analiza dosarele de înscriere, pe baza criteriilor de validitate menționate în ghidul programului.

Cunoști un tânăr cu talent deosebit la muzică, desen sau pictură? Încurajează-l să își trimită dosarul până în data de 24 noiembrie 2017 și să se pregătească pentru succes! Mai multe detalii despre ghidul de aplicare și criteriile de selecție găsești pe www.scoaladevalori.ro/bursele-start/.