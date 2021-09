Etapa a XII-a a Diviziei Naționale de rugby programează duminică, 3 octombrie de la ora 11.00, derbiul bucovinean între RC Gura Humorului și CSM Suceava. Gazdele sunt favorite pentru că au deja două partide disputate în retur, în comparație cu sucevenii care au jucat doar un meci de pregătire cu Poli Iași.

Pe lângă punctele aferente, în joc se află și un trofeu de orgoliu, ”Cupa Bucovinei”, care acordă câștigătoarei duelului direct dintre RC Gura Humorului și CSM Suceava. În primăvară, trofeul a revenit sucevenilor.

”Am avut o pregătire mai subțirică în special din cauza problemelor financiare cu care ne-am confruntat. Am încropit o echipă cu care să putem face față duelului cu colegii de la Gura Humorului. Sincer, ne-ar place ca trofeul ”Cupa Bucovinei” să rămână la Suceava” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marcel Crețuleac.

Etapa a XII-a programează meciurile:

RC Gura Humorului – CSM Suceava

Știința Petroșani – RC Bârlad

CSU Alba Iulia – CSM Galați

CSUAV Arad – Grivița București