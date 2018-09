Una din competițiile deosebit de populare și care poate constitui un exemplu de inițiativă relaxantă și un model de voie bună șI de întâlnire între generații este ”Cupa Generațiilor”, ajunsă în acest an la ediția a VI-a. Poate că este bine să mai uităm de orgoliile șI înverșunările din sportul de performanță șI să ne regăsim la câteva întreceri ”pașnice” cu este cea care reunește mai julte familii în fiecare an la Udești.

Cupa Generaţiilor care are loc la Ştirbăţ, comuna Udeşti, a ajuns deja la cea de-a șasea ediţie şi a adunat la start reprezentanţii a mai multor familii venite din România, dar și din Anglia șI Olanda. Organizată de comunitatea locală cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava, a adunat la start din nou nepoți, părinți și bunici care s-au întrecut șah, table, tenis de masă și jocuri distractive.



Au răspuns prezent în acest an, familiile Ardelean şi Miu din Arad, Rădulescu, Țeicu şi Jiduc din Bucureşti, Tudor din Braşov, Dura şi Irimia din Suceava, Juduc din Neagra Șarului, Vasile din Londra (Anglia) și Sibețchi. Cei mai implicaţi în dispute au fost bineânțeles cei mai tineri care i-au cam ”chinuit” pe cei mai cărunția. Oricum, de la o ediția la alta jocurile sportive au devenit mai calme șI pe suprafețe din ce în ce mai mici.

Participanții la cea de-a șasea ediție a ”Cupei Generațiilor” au primit diplome, medalii, cupe, tricouri și premii din partea organizatorilor, Primăria Udești și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava. De menționat faptul că principala animatoare a întâlnirii sportive sucevene, familia Dura, a ajuns deja să facă parte din categoria veterani, dar nu se dă bătută.