După 2 ani de pauză impusă de pandemie, Cupa Tymbark Junior își reia activitatea. Peste 100 de elevi cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani, participanți la viitoarea ediție a competiției, au participat, în sala de sport din Vatra Dornei, la un antrenament alături de trei nume importante din fotbalul românesc. Miodrag Belodedici, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, Marius Niculae, fost internațional, campion în România și Portugalia, și Lucian Sănmărtean, ex-tricolor cu două titluri de campion național, au împărtășit elevilor din experiența acumulată în carierele lor și i-au provocat pe aceștia la o sesiune pe teren în care le-au împărtășit mici secrete pentru a-și îmbunătăți jocul.

”Știu că Belo a mai fost la Vatra Dornei unde a susținut antrenamente cu elevi în cadrul Cupei Tymbark Junior. Pentru mine și Marius e prima dată când venim aici să ne întâlnim cu cei mici. Iar plăcerea a fost pe măsură. Am găsit copii foarte isteți, pasionați și talentați la fotbal. Și nu în ultimul rând, profesori foarte implicați. Îi felicităm pentru tot ceea ce fac și le dorim, și celor mici, și celor mari, mult succes în carieră”, a declarat Lucian Sănmărtean.

Cupa Tymbark Junior este o întrecere la fotbal adresată elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, fete și băieți. Competiția se desfășoară la nivel național și este organizată de către Federația Română de Fotbal și Maspex Romania, prin brandul Tymbark, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Întrecerea vizează atât descoperirea de talente, cât și încurajarea activității sportive în rândul celor mici. De la debutul competiției, au participat peste 520.000 de copii.

”Împreună cu Maspex Romania și Tymbark am scris istorie în fotbalul românesc juvenil din ultimii ani. Încă de la debutul Cupei Tymbark Junior, din 2016, am reușit să provocăm mii de copii din toată țara să intre în competiție reușind astfel s-o aducem la nivelul de cea mai mare întrecere de fotbal pentru copii din România. Sperăm că în anul următor școlar să o putem relua, pentru a oferi o nouă șansă copiilor din toată țară să-și pună în valoare talentul la fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu, Președinte FRF.

Parteneriatul cu Federația Română de Fotbal a căpătat, începând din primăvara lui 2022, noi valențe: brandul Tymbark este noul sponsor al loturilor naționale de fotbal U15, U16, U17 și U18.

”Credem în copii și în capacitatea lor de a face performanță. De aceea, ne implicăm în activități care le oferă șansa de a-și etala talentul. Și nu în ultimul rând, în activități care îi provoacă să facă mișcare. Încurajarea praticării sportului de către copii este unul dintre obiectivele companiei noastre și facem totul pentru a-l realiza”, a declarat Grzegorz Grabowski, CEO Maspex Romania.