Chef Cătălin Scărlătescu și iubita sa, actrița Doina Teodoru, formează un cuplu de trei ani, iar până acum au rezistat, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Secretul lor sunt vacanțele lungi, iar anul acesta au bătut recordul la capitolul destinații vizitate, potrivit click.ro. Revenită la muncă după vacanță, Doina a dat și o fugă la medicul dermatolog.

De la începutul anului până acum, Doina și Cătălin au vizitat nu mai puțin de șase țări.

„Una din dorințele pe care mi le-am pus la începutul anului a fost să avem mai mult timp pentru noi și implicit, să putem călători mai mult. Suntem la jumătatea anului și deja pot spune că ne-am atins obiectivele. Anul acesta, am văzut mai multe țări: Grecia, Italia, Franța, Albania, Serbia și Thailanda. Momentan, nu mai planificăm nicio altă călătorie. În scurt timp, începem amândoi treaba și acesta va fi focusul nostru principal”, a mărturisit frumoasa actriță, pentru Click!

Frumoasa actriță din serialul „Camera 609” (de la Antena 1) a mărturisit că destinația ei preferată rămâne totuși exotica Thailandă, pe care nu a ratat-o timp de 10 ierni la rând.

