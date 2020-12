Familiile din comuna Putna care au împlinit 50 de căsătorie au fost vizitate acasă de către primarul Gheorghe Coroamă. Acesta le-a felicitat pentru performanța în căsnicie și a le-a oferit diplome, trofee și buchete de flori. ”Având in vedere ca in acest an nu am putut organiza o festivitate pentru a celebra “cuplurile de aur”, cum de altfel nu am putut organiza nici alte evenimente de care ne bucuram impreună, datorită acestor vremuri, astăzi am vizitat familiile din comuna Putna care au reușit o performanță extraordinară: să trăiască 50 de ani impreună. Dumnezeu să le dea sănătate și viață lungă”, a spus Coroamă.