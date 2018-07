Primăria Cornu Luncii a organizat, astăzi, 8 iulie, cea de-a patra ediție a Festivalului Produselor Tradiționale, eveniment care a avut loc concomitent cu sărbătorirea zilei comunei. Evenimentele de astăzi au avut loc sub egida Centenarului Marii Unirii, locația unde a avut loc Festivalul Produselor Tradiționale fiind acoperită cu o cupolă tricoloră, cu două steaguri ale României formate din umbreluțe de culoare roșie, galbenă și albastră. „Pentru că este Anul Centenar suntem aici sub o cupolă de umbrele sub formă de tricolor. Și nu este întâmplător acest lucru, pentru că aici este exact locul unde a fost vama româno-austriacă și pe unde acum 100 de ani armata română a intrat în Bucovina”, a declarat primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron.

Evenimentele au început cu prezentarea produselor tradiționale, care au fost expuse pe mai multe standuri amplasate pe terenul de sport al Școlii Gimnaziale din Cornu Luncii. La Festivalul Produselor Tradiționale au participat gospodine atât din Cornu Luncii, cât și din localitățile învecinate, care au venit cu alivenci, mălai moldovenesc, dulcețuri, zacuscă și ghiveci de legume, dulcețuri, siropuri de fructe, dar și cu produse apicole și băuturi alcoolice preparate acasă, vișinată, zmeurată sau afinată. Unul dintre standuri a aparținut Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Sasca Mică, acolo unde au fost expuse produsele artizanale și de îmbrăcăminte realizate de beneficiarii acestui centru, dar și ceaiuri pentru diverse afecțiuni, culese tot de către aceștia.



Pe lângă toate acestea, tot în incinta școlii a fost amenajată și o stână tradițională, acolo unde au fost preparate produse din carne și brânză, dar și un miel la proțap.

La deschiderea oficială a evenimentului, primarul Gheorghe Fron a declarat că „este o sărbătoare mare astăzi la Cornu Luncii. Este ziua comunei și Festivalul produselor tradiționale. Oamenii din comuna Cornu Luncii apreciază și cinstesc produsele, meșteșugurile tradiționale, cinstesc portul jocul și dansul românesc. Felicitări tuturor celor care s-au implicat și care an de an fac lucruri atât de frumoase. Anul acesta avem standuri cu produse tradiționale, cu mâncăruri ca la bunica, cu mălaiul moldovenesc, alivancă, cu plăcinte poale în brâu, dulcețuri, compoturi, băuturi tradiționale, flori, legume și fructe produse în Cornu Luncii și tot felul de lucruri frumoase. Îi felicităm pe toți cei care nu au uitat lucrurile frumoase care ne-au rămas de la părinți și bunici. Este o mândrie pentru noi și vom duce tradiția mai departe”.



Alături de primarul Gheorghe Fron, la deschiderea oficială au mai fost prezenți deputații PSD Alexandru Rădulescu și Emanuel Havrici, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, precum și mai mulți primari din zonă. La sărbătoarea din Cornu Luncii a participat și secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, Cristian Șologon.

În cuvântul său, deputatul Alexandru Rădulescu a ținut să-l felicite pe primarul Gheorghe Fron pentru modul în care reușește să promoveze atât comuna, cât și pe locuitorii acesteia.



Tot astăzi, în cadrul evenimentului, primarul Gheroghe Fron a înmânat titlurile de „cetățean de onoare” pentru șase personalități născute în comuna Cornu Luncii, dintre aceștia șase fiind colonei. „Anul acesta, fiind An Centenar, vom avea șapte cetățeni de onoare, din care șase sunt colonei. Mai avem 34 de cetățeni, și cu cei șase, avem 40 de colonei cetățeni de onoare, precum și doi generali. Asta dovedește că aici există un cult pentru armată, este un cult pentru cei care se jertfesc pentru ca noi să trăim în pace”, a spus Gheorghe Fron. În fața locuitorilor comunei, primarul Gheorghe Fron a dat citire și a înmânat diplomele pentru lt.col.ing. Ioan Pohoață, lt.col. Costel Avram, col.rez. Maricel Ursulescu, comandor rez. Dumitru Cajvan, col.rez.dr. Vasile Scutaru și col.rez. Ionel Viorel Chiriac. Alături de aceștia o diplomă de cetățean de onoare i-a fost înmânată și profesoarei Albumița Chiriac.



Un moment emoționat a fost și premierea a 13 cupluri de aur din Cornu Luncii. Vizibil emoționat, Gheorghe Fron le-a înmânat diplomele celor care 13 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, oferindu-le acestora și câte un buchet de flori și o sticlă de șampanie. După ceremonie, primarul și cuplurile premiate au participat la o slujbă de binecuvântare oficiată de preoții din comună.