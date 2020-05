Tinerii din Ipotești au igienizat în acest sfârșit de săptămână pădurea Rediu. Ei au răspuns apelului lansat de Gabriel Țabrea care este candidatul PMP la Primăria Ipotești. ”Am reușit împreună să curățăm pădurea Rediu din Ipotești. Chiar dacă unii se pregăteau să îmi zică “Ți-am spus eu că nu va veni nimeni”… tinerii din comună au demonstrat că SUNT o comunitate unită, care își dorește numai lucruri frumoase. Indiferent de satul în care locuiesc, Tișăuți, Lisaura sau Ipotești; ortodocși, penticostali sau baptiști; mutați de curând în comună sau născuți și crescuți aici, din diferite partide politice sau apolitici, au demonstrat azi că pentru a face ceva este important să existe UNITATE și VOINȚĂ! Este un început și vom continua să fim o comunitate, vom continua să luptăm pentru curățenie, dezvoltare, normalitate și transparență! Le mulțumesc tuturor celor care au lăsat deoparte treburile și au participat 2 ore la această acțiune!!! Vom continua peste două săptămâni cu ecologizarea zonei din satul Tișăuți și apoi din satul Lisaura”, a declarat Țabrea.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating