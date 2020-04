Ieri, pe teritoriul județului Suceava, pentru verificarea respectării măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID-19 au acționat 275 de polițiști, 110 polițiști locali, 61 de jandarmi și 16 militari ai MApN. Au fost verificate 2.244 de persoane aflate în autoizolare sau carantină instituționalizată și 68 de unități economice. S-au aplicat 98 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 188.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor. De asemenea, au fost întocmite trei dosare penale, din care două pentru fals și unul pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

