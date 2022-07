ANCOM a lansat in consultare publica caietul de sarcini, proiectul de hotarare de Guvern prin care se stabileste taxa minima de licenta, decizia referitoare la tariful de utilizare a spectrului si decizia de organizare a procedurii de selectie competitiva pentru alocarea spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz. Conform documentatiei de licitatie, Autoritatea propune ca operatorii castigatori sa acopere cu servicii de banda larga majoritatea zonelor urbane, autostrazile existente, aeroporturile internationale si caile ferate modernizate, precum si un numar de 600 de localitati identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicatii mobile. In urma analizei mai multor factori, Autoritatea a propus si preturile de pornire in licitatie, valoarea totala a acestora fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenta se stabileste prin hotarare a Guvernului in urma consultarii cu industria. Totodata, ANCOM propune si o reducere semnificativa a tarifului de utilizare a spectrului radio.

„O conditie esentiala pentru ca serviciile de comunicatii electronice moderne, bazate pe noile tehnologii sa fie disponibile pe scara larga, la nivel national, este aceea ca operatorii sa-si mareasca si sa-si diversifice semnificativ portofoliile de frecvente radio detinute in prezent. Consideram ca prin reglementarile si conditiile propuse de ANCOM in documentatia de licitatie se doreste asigurarea unui echilibru intre nevoile operatorilor, interesele utilizatorilor si nevoia de valorificare a spectrului radio, o resursa limitata a statului roman”, a declarat Vlad Stoica, presedintele ANCOM.

Spectrul disponibil pentru licitatie si taxele aferente

ANCOM va pune la dispozitie drepturi de utilizare cumulate de 555 MHz in cele 4 benzi de frecvente (700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz), drepturile de utilizare intrand in vigoare din 2023 sau 2026 si avand durata de valabilitate de 20 ani, cu exceptia drepturilor din banda 2600 MHz pentru care durata de valabilitate va fi de 6 ani si 3 luni, pentru alinierea cu drepturile existente in aceasta banda.

In ceea ce priveste taxa de licenta, valorile propuse de ANCOM au fost determinate in functie de o serie de factori, printre care referintele nationale si europene privind valorile licentelor in fiecare banda dintre cele supuse procedurii de selectie, proprietatile fizice ale benzilor, drepturile existente in benzile de frecvente, precum si durata si conditiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate.

ANCOM propune ca taxa de licenta sa fie achitata esalonat, in primii ani de valabilitate a licentelor, suma preturilor de pornire fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenta se va aproba prin hotarare a Guvernului si se face venit la bugetul de stat.

Procedura de licitatie

Pentru alocarea spectrului, ANCOM va aplica o procedura de selectie competitiva, in linii mari similara celor organizate anterior, ce presupune ca fiecare operator interesat sa depuna o oferta initiala prin care indica numarul de blocuri pe care doreste sa le achizitioneze in fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele initiale vor arata daca exista o cerere mai mare decat cantitatea de spectru disponibila in anumite benzi, daca cererea este egala cu numarul blocurilor de frecvente disponibile in cadrul fiecarei benzi (categorii) sau daca cererea nu depaseste cantitatea de spectru disponibil. In functie de ofertele initiale, se intra in runde primare, urmate, daca va fi cazul, de o runda primara suplimentara si, ulterior, de o runda de alocare.

Operatorii care isi vor adjudeca drepturi in banda 700 MHz si detin in prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz au impuse obligatii de acoperire cu servicii de comunicatii mobile de banda larga corelate cu un anumit procent din populatie, pana la data de 31 decembrie 2026. In cazul in care vor exista operatori nou intrati pe piata romaneasca de servicii de comunicatii electronice, termenul impus pentru indeplinirea obligatiilor de acoperire raportate la procentul de populatie este de 31 decembrie 2028. Conform proiectului de Caiet de sarcini, prin licentele care vor fi acordate in banda 700 MHz, se urmareste ca 95% din lungimea autostrazilor si cailor ferate modernizate sa fie acoperite cu servicii de comunicatii mobile de banda larga pana la 31 decembrie 2027, de catre operatorii ce detin in prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz.

Pentru operatorii care isi vor adjudeca drepturi in banda 3400-3800 MHz sunt stabilite obligatii de dezvoltare graduala, prin instalarea unui numar de statii de baza in diverse tipuri de localitati urbane, ajungandu-se ca in opt ani de la data intrarii in vigoare a licentelor, respectiv pana la data de 31 decembrie 2033, titularii sa aiba in functiune 2.200 de statii de baza in aceasta banda, daca detin si in prezent drepturi in aceasta banda. Cei care nu detin in prezent drepturi in aceasta banda, vor avea in functiune, tot pana la data de 31 decembrie 2033, un numar de 1.400 de statii de baza. De asemenea, operatorii care isi vor adjudeca drepturi in banda 3400-3800 MHz vor trebui sa acopere cu servicii de banda larga toate aeroporturile internationale din Romania.

Tariful de utilizare a spectrului

De asemenea, ANCOM consulta si proiectul de decizie prin care propune tariful de utilizare a spectrului pentru benzile in care se furnizeaza servicii pe suport radio de banda larga. Astfel se propune reducerea semnificativa a tarifului pentru benzile 1800 MHz, 2100 MHz si 2600 MHz. Pe de alta parte, tariful pentru banda 3400-3800 MHz va creste incepand cu 1 ianuarie 2026, avand in vedere valoarea economica actuala a acestei benzi, prin raportare la momentul in care a fost stabilit tariful actual, ca urmare a desemnarii acesteia la nivel international ca banda pionier pentru furnizarea de servicii pe suport radio de banda larga.

Consultare publica

Documentatia procedurii de selectie competitiva in vederea acordarii drepturilor de utilizare a frecventelor radio in benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz poate fi consultata aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze observatii si propuneri pana la data de 10.08.2022.

Proiectul de hotarare a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio disponibile in benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licenta poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze observatii si propuneri pana la data de 27.07.2022.

Observatiile pot fi transmise pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii, prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.