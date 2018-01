Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță noi curse și noi destinații de pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Astfel, din primăvară vor fi introduse rutele Suceava-Madrid (Spania) și Suceava-Verona (Italia) dar și noi zboruri interne spre București. ”Mă bucur să pot aduce vești foarte bune despre Aeroportul Suceava, chiar acum la început de an. După cum spuneam, suntem în discuții pentru introducerea de noi zboruri de pe Aeroportul Suceava. Foarte multe solicitări au venit de-a lungul timpului din partea celor din Diaspora care ne-au cerut zbor spre Spania. Pot să spun că acest lucru se va întâmpla chiar în această primăvară. Este o nouă premieră pentru aeroportul sucevean. Suntem la finalul discuțiilor cu compania aeriana COBREX TRANS pentru operarea a încă două destinații externe de pe Aeroportul sucevean începând din primăvară. Este vorba despre Suceava- Madrid (Spania) și Suceava – Verona (Italia), fiecare cu câte două frecvente pe săptămână. Compania va opera cu o aeronava de tip Boeing 737 -300 cu 148 de locuri. In zilele de operare va fi realizată și o cursă internă cu Bucureștiul. Urmează ca în zilele următoare compania să comunice deja programul de operare. Așadar, din primăvară, încă o companie va opera pe Aeroportul Suceava, introducând o nouă țară ca destinație – Spania și încă un zbor spre Italia (pe rute externe), precum și noi zboruri interne Suceava-București. Continuăm discuțiile pentru introducerea de noi zboruri – va fi un nou anunț zilele viitoare, și continuăm demersurile pentru dezvoltarea Aeroportului Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur.

