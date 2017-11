Operatorul aerian Wizz Air suplimentează numărul zborurilor din programul de iarnă de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Astfel, în perioada 18 decembrie 2017 – 12 ianuarie 2018 vor fi operate zboruri suplimentare către Milano, Roma și Bologna.Pe relația Suceava – Milano Bergamo vor opera suplimentar curse în zilele 18 decembrie 2017, 1 și 8 ianuarie 2018. Zborurile spre Roma și Bologna vor opera suplimentar în zilele de 21 și 28 decembrie 2017 și 4 ianuarie 2018. ”Suplimentarea curselor aeriene pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” în perioada sărbătorilor de iarnă vine în sprijinul celor care au ales să petreacă sărbătorile în Bucovina. Bucovina este în topul preferințelor pentru petrecerea Crăciunului, a sărbătorilor de iarnă, fiind cea mai solicitată zonă, alături de stațiunile de pe Valea Prahovei”, a declarat Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings